　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

44元聖誕節甜點陸網爆紅！專家籲：1顆「奶油蘋果糖」等於3碗飯

▲「奶油蘋果糖」爆紅，成近期社群上打卡甜點新寵兒。（圖／翻攝自小紅書）

▲「奶油蘋果糖」爆紅，成近期社群上打卡甜點新寵兒。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著年末的到來，各地充斥著聖誕節氣氛及商機。中國網上近期最紅的聖誕節甜點非「奶油蘋果糖」莫屬，蘋果裹上厚厚的糖衣，再擠上鮮奶油，加上聖誕元素裝飾，瞬間在社群上成為打卡甜點寵兒。不過專家也提醒，1顆奶油蘋果糖的熱量，等同於3碗白飯。

▲▼聖誕節甜點奶油蘋果糖爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼聖誕節甜點奶油蘋果糖爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，「奶油蘋果糖」在中國各地小攤販、餐廳、聖誕市集等可見，平均一顆要價10元（人民幣，下同，約台幣44元），鮮豔的紅色外殼，加上綠色、金色緞帶、繽紛的巧克力米，令大人小孩愛不釋手，部分店家甚至出現，要排隊半小時以上才能買到的現象。

▲▼聖誕節甜點奶油蘋果糖爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼聖誕節甜點奶油蘋果糖爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼聖誕節甜點奶油蘋果糖爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

營養師指出，單顆奶油蘋果糖熱量高達300至400大卡，需慢跑或快走1小時才能消耗，相當於3碗米飯（約150克／碗）的總熱量。不少人無奈笑稱，「真的是甜蜜負擔」、「卡路里炸彈啊」。

營養師也提醒，三大類族群要特別注意，一是代謝疾病族群（如糖尿病、高血脂），糖衣加奶油易致血糖飆升、加重血脂負擔；二是消化較弱族群（老人、兒童），奶油脂肪和糖殼可能引發腹脹、胃酸倒流或腹瀉；三是體重管理者，單顆糖熱量佔成人每日攝取量的15%至20%，易破壞減脂計畫。

▲▼聖誕節甜點奶油蘋果糖爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼聖誕節甜點奶油蘋果糖爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／38歲女逆向撞死騎士　安非他命快篩陽性
「台日混血」AV女優遭疑造假！　怒出示護照：台灣是我家鄉
2台女星飛加拿大出事！　錄《玩很大》遭海關攔下
快訊／台南女「捲絞肉機內」當場死亡！　家屬蹲地痛哭
國民黨首波縣市長提名！　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華
快訊／八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
凶手名狂洗大票搖頭！　盼台人「記住11個姓名」
余家昶捨身救人！　張善政證實：家人大愛回捐200萬善款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Kolas「我不是中國人」　國台辦：原住民是「古越人」從大陸移居

44元聖誕節甜點陸網爆紅！專家籲：1顆「奶油蘋果糖」等於3碗飯

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」終於回家了

學者：俄烏和談牽動台海　中國不可能承認割讓領土

人行貨幣政策委員：中國消費結構轉型升級　需增加公共服務支出

大疆無人機被美國封殺！陸商務部：將採取必要措施

陸「吸毒紀錄封存」引熱議　人大法工委解釋「違法但不構成犯罪」

神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

踢館展銷中心爆商家「豬肉當牛肉賣」　陸博主被圍毆肋骨骨折

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

Kolas「我不是中國人」　國台辦：原住民是「古越人」從大陸移居

44元聖誕節甜點陸網爆紅！專家籲：1顆「奶油蘋果糖」等於3碗飯

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」終於回家了

學者：俄烏和談牽動台海　中國不可能承認割讓領土

人行貨幣政策委員：中國消費結構轉型升級　需增加公共服務支出

大疆無人機被美國封殺！陸商務部：將採取必要措施

陸「吸毒紀錄封存」引熱議　人大法工委解釋「違法但不構成犯罪」

神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

踢館展銷中心爆商家「豬肉當牛肉賣」　陸博主被圍毆肋骨骨折

林襄認跳啦啦隊「流汗Nubra會掉」　親揭用透明肩帶原因

曾豪駒榮獲運動精英獎最佳教練　盼台灣棒球被世界看見

民視最新八點檔首播開紅盤！台劇男神敬業考「重機駕照」救曾智希

減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

快訊／毒駕奪命！38歲女逆向撞死機車騎士　安非他命快篩陽性

新悦花園酒店「悦願同行」　攜手企業推動生命教育永續陪伴計畫

藍白分進彈劾賴清德　國民黨：1月辦公聽會、2月邀總統立院說明

全球首間「哈利波特主題飯店」在德國　樂高版魔法園區同步推出

開箱／高雄最美海景商場試營！2千坪內裝曝　集40文創甜點品牌

【花海送別】慘案第5天誠品前仍堆滿花　騎士姊心碎留字：社會病態

大陸熱門新聞

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

30cm鱔魚在「腹腔裡游著」！30歲男臉色慘白衝急診

4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼：阿嬤害的

「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今反指台人對該船「操控走私」

國台辦：膽敢把大貓熊當「媚日輸誠貢品」　必遭兩岸同胞怒火

陸快手直播遭駭！兩小時情色內容大爆發 涉黃帳號26萬人同步收看

陸金飾1g漲至6280元！大批買家哀嚎

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

中國白酒賣不動　酒廠老闆：年輕人不喝了

神級煮蛋公式爆紅！他1min業配報價94萬元

藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

陸女郵輪上「人間蒸發」　沒辦離船手續

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

俄大使：尊重中國在「台灣問題」立場　敦促東京停止「軍事化道路」

更多熱門

相關新聞

吃錯等於吃油！營養師教你挑對起司

吃錯等於吃油！營養師教你挑對起司

起司你可能天天在吃，那麼如何挑對起司呢？營養師孫語霙在臉書提醒大家，挑錯等於吃油，聽聽營養師教你搞懂4種常見起司，教你怎麼吃不出錯！

湯圓4顆熱量＝1碗白飯　營養師點名4種人冬至別亂進補

湯圓4顆熱量＝1碗白飯　營養師點名4種人冬至別亂進補

2025最粉耶誕村！台中審計新村超好拍

2025最粉耶誕村！台中審計新村超好拍

手搖飲「加料」讓她1年內胖到穿2XL

手搖飲「加料」讓她1年內胖到穿2XL

2個吃飯關鍵免餓肚也能維持身材

2個吃飯關鍵免餓肚也能維持身材

關鍵字：

奶油蘋果糖聖誕甜點熱量網紅甜點打卡

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面