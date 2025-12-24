44元聖誕節甜點陸網爆紅！專家籲：1顆「奶油蘋果糖」等於3碗飯

▲「奶油蘋果糖」爆紅，成近期社群上打卡甜點新寵兒。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著年末的到來，各地充斥著聖誕節氣氛及商機。中國網上近期最紅的聖誕節甜點非「奶油蘋果糖」莫屬，蘋果裹上厚厚的糖衣，再擠上鮮奶油，加上聖誕元素裝飾，瞬間在社群上成為打卡甜點寵兒。不過專家也提醒，1顆奶油蘋果糖的熱量，等同於3碗白飯。

綜合陸媒報導，「奶油蘋果糖」在中國各地小攤販、餐廳、聖誕市集等可見，平均一顆要價10元（人民幣，下同，約台幣44元），鮮豔的紅色外殼，加上綠色、金色緞帶、繽紛的巧克力米，令大人小孩愛不釋手，部分店家甚至出現，要排隊半小時以上才能買到的現象。

營養師指出，單顆奶油蘋果糖熱量高達300至400大卡，需慢跑或快走1小時才能消耗，相當於3碗米飯（約150克／碗）的總熱量。不少人無奈笑稱，「真的是甜蜜負擔」、「卡路里炸彈啊」。

營養師也提醒，三大類族群要特別注意，一是代謝疾病族群（如糖尿病、高血脂），糖衣加奶油易致血糖飆升、加重血脂負擔；二是消化較弱族群（老人、兒童），奶油脂肪和糖殼可能引發腹脹、胃酸倒流或腹瀉；三是體重管理者，單顆糖熱量佔成人每日攝取量的15%至20%，易破壞減脂計畫。