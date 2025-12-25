陸8名全國政協委員遭拔除　名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

▲疫情期間曾任雷神山醫院院長的王行環被撤銷政協委員資格。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協再有8名委員遭撤銷資格，第十四屆全國委員會主席會議昨（24）日審議通過撤銷王行環等8人政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，並提請全國政協常委會會議追認。其中，王行環因曾於疫情期間兼任武漢雷神山醫院院長，知名度相對較高，被撤銷資格者均未公開其撤銷理由及原因。

《新華網》報導，政協第十四屆全國委員會第四十五次主席會議24日上午在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。會議原則通過全國政協2026年工作要點、協商計劃；審議通過全國政協主席會議關於全國政協2025年工作情況的報告、全國政協2025年開展對外交往工作情況的報告、全國政協2026年視察考察調研計劃及有關學習培訓、會議活動計劃等；書面審議了有關文件。

會議審議通過關於撤銷王行環、張冬辰、曹建國、劉國躍、馬正武、樊友山、曾毅、俞培根政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請政協第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議追認。

公開資訊顯示，王行環為泌尿外科專家，2020年2月武漢大學中南醫院整體接管雷神山醫院期間，兼任雷神山醫院院長，並於同年4月卸任。其餘被撤銷資格的委員中，張冬辰、曹建國出身航太航天體系；曾毅、樊友山來自兵工系統；劉國躍、俞培根出身電力系統；馬正武則長期在物流產業任職。