16歲妹遭阿兵哥誘拍「自摸片」！畫面流入300人↑大群、國外AV網

▲16歲少女遭誘拍自慰片，畫面還被轉傳至300人LINE群組、成人網站。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

23歲林姓男子2019年服役期間誘拐16歲少女小花（化名），拍攝自慰影片，並轉傳至300人以上的LINE群組。接著，群組成員21歲謝姓男子見狀，竟持該影片威脅小花，要求小花再拍攝一部影片給他看，不料，遭到拒絕後，他竟將影片上傳至成人網站。高雄地檢署偵結後，依違反兒童少年性剝削防制條例，將林男、謝男起訴。

起訴指出，林男2019年6月至8月期間透過臉書結識小花，他明知小花未滿18歲，仍引誘對方拍攝自慰影片供其觀覽，還轉傳影片至300人以上的LINE群組。不料，謝男透過該群組認識林男，見到林男傳送小花的自慰影片後，竟傳訊要求小花拍攝另一部自慰影片，還威脅小花「若不配合，父母、親友就會看到影片」。

小花父親發覺女兒有異狀，趕緊介入阻止，謝男才未得逞。沒想到，謝男為此心生怨懟，將小花的自慰影片上傳至「85TUBE」成人網站。直到小花父親陪同女兒報警，警方持搜索票至謝男住處，全案因此曝光。

對此，林男、謝男到案時坦承犯行，且謝男還聲稱，林男偏好尋找未成年國、高中少女拍攝猥褻影像。高雄地檢署根據相關事證後，確認林男、謝男犯行，偵結後依違反兒童少年性剝削防制條例，將2人起訴。