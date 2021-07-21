　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見姊最後一面

▲▼法醫相驗疑似或確診病例，需穿著連身防護衣及採檢相關物品。（圖／法務部提供）

▲法醫相驗疑似或確診病例，皆須穿上連身防護衣，若要解剖，更得戴上組裝複雜的負壓面罩。（圖／法務部提供）

記者羅志華／台北報導

疫情下，不管疑似或確診的個案，即使不幸死亡，仍讓因公「接觸者」承受莫大壓力。但台北地檢署的李漢宗法醫，不僅獨自相驗12件確診遺體，更為保護家人，長達一個月半沒有探望母親，母子倆只能在外「巧遇」，這段過程他講得雲淡風輕，直到提及家屬在疫情下的生離死別，才透露出絲絲不捨。

全台三級警戒後，北檢接到了一件相驗案，經快篩、PCR檢測確診，醫師不願開立死亡證明，任務便落到當天值班的李漢宗法醫身上。

李漢宗回憶，接到任務時他分析，比起疑似確診的活體，遺體能夠充分消毒，只要相驗時穿好隔離裝備，其實風險不大，且由於他早已接種疫苗，心情沒有太多起伏，果然任務也順利完成。

但畢竟曾與「確診對象」接觸，和長官協調後，李漢宗決定在其他同仁施打完疫苗前，獨自攬下所有疑似、確診相驗個案，法醫室也為他開設專責辦公室，「當下就我的條件最適合，如果同仁都接觸了確診個案，地檢署就無法運作了」，沒有所謂「一肩扛下」的使命感，更不是悲劇英雄，李漢宗的語氣裡，一切彷彿都那麼理所當然。

疑似或確診的相驗中，法醫在與警方出發前，就得穿上隔離「兔寶寶」裝待命，若要解剖，更得加戴組裝複雜的負壓面罩，為落實防疫安全，相驗幾小時須全程悶在裝備裡，尤其在北市二殯用帳篷臨時搭建的相驗處作業時，更是悶熱到不行，家屬也只能透過照片認屍，檢察官則得等採檢後，才能和家屬視訊做筆錄，整個過程因疫情變得相當繁瑣。

▲▼法醫相驗疑似或確診病例，需穿著連身防護衣及採檢相關物品。（圖／法務部提供）

▲李漢宗表示，每打開一層密封屍袋都要消毒一次，即使面對確診遺體，他也有信心做到安全防護。（圖／法務部提供）

李漢宗表示，每個行業都有各自的辛苦，他並不覺得自己特別累，同仁們碰到疑似案例，在心態上也從原本的抗拒，到後面「越驗越安心」。

雖對工作已相當習慣，但疫情下的生離死別，還是讓李漢宗很有感觸，「一個婦人確診走了，家人也被隔離，只有外縣市的弟弟能到場，對方哀怨請求，希望能跟著相驗見姐姐最後一面，但這樣實在太危險，我只能暗示他跟殯葬人員協調，至少在消毒後，蓋棺運送時的風險比較小」。

先前在疑似確診的相驗案中，有檢方與衛生單位間權責不清的狀況，李漢宗認為，司法相驗是針對「非病死」或「可疑非病死」的個案，若明顯病死，依法應走行政相驗，但目前並沒有完善的疾病相驗體系，導致現況實務上，相驗仍以法醫為主，若沒打算建立疾病相驗體系，至少也該立法釐清責任，不該像現在這麼含糊。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
1500萬劑BNT開放12-18歲施打　蔡英文：讓年輕人也能
婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見最後一面
每班載客數剩4人！阿羅哈客「這路線」將停駛1個月
聽障爸失業3個月！他要求履歷「遭3字回擊」臉秒垮：沒錢剛好
疫苗覆蓋率近24%「怎麼衝這麼快？」　網揭1關鍵：台人世界出
烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性
快訊／宜蘭轎車碰撞小貨車！「車頭爛毀」駕駛座濺血跡
老公搭上「淹水地鐵」後失蹤！她跑遍醫院「快24小時還找不到人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見姊最後一面

台中碰瓷哥抓到了！故意摸車門假摔　硬拗車主賠3600涉詐欺

快訊／宜蘭轎車碰撞小貨車！「車頭爛毀」釀3傷　送醫救治中

知名足球球評石明謹違法兼職案　遭判降級並罰款20萬元

快訊／汐萬路三段重機騎士墜7米邊坡雙腿骨折　警消架梯垂降救人

轎車擦撞機車女騎士倒地　駕駛直接開走吃肇逃官司

16歲妹遭阿兵哥誘拍「自摸片」！畫面流入300人↑大群、國外AV網

送手遊寶物誘使2少女拍攝猥褻照片　渣男二審遭判8年

快訊／疑妻討客兄！文山區財政部稽徵所旁莽男持鐮刀砍保全員

女大生偷交男友！爸崩潰逼休學　再告他「妨害家庭、性侵」

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見姊最後一面

台中碰瓷哥抓到了！故意摸車門假摔　硬拗車主賠3600涉詐欺

快訊／宜蘭轎車碰撞小貨車！「車頭爛毀」釀3傷　送醫救治中

知名足球球評石明謹違法兼職案　遭判降級並罰款20萬元

快訊／汐萬路三段重機騎士墜7米邊坡雙腿骨折　警消架梯垂降救人

轎車擦撞機車女騎士倒地　駕駛直接開走吃肇逃官司

16歲妹遭阿兵哥誘拍「自摸片」！畫面流入300人↑大群、國外AV網

送手遊寶物誘使2少女拍攝猥褻照片　渣男二審遭判8年

快訊／疑妻討客兄！文山區財政部稽徵所旁莽男持鐮刀砍保全員

女大生偷交男友！爸崩潰逼休學　再告他「妨害家庭、性侵」

《黑寡婦》上映第二周「北美票房暴跌7成」！　戲院公會怒轟迪士尼：策略失當

公股銀攻信託！　台企銀與長照機構跨業結盟

兄弟與富邦新莊下大雨宣布延賽　復賽後第4場延賽

張喜凱被攻破！統一3安灌3分　首局統一3比0樂天

跆拳道蘇柏亞24日打頭陣　劉祖蔭相信臨場發揮

24歲美女主播高燒確診！曾和劈6女男主播過夜…趴趴走行程被挖出

解封前先甩肉！專家激推「10大食物」超燃脂　2關鍵吃出易瘦體質

1500萬劑BNT開放12-18歲施打　蔡英文：讓年輕人也能打疫苗

精英電腦換血　大同董事鍾依文接新任董座

桌球男女團籤表出爐　真正考驗在8強戰

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

槓吳宗憲里長當街被打！爆粗口遭2男痛毆

快訊／基隆女墜樓！詭異「單腳倒掛」6樓遮雨棚

嘉義雞肉飯提早解封？疑似小老闆「無罩包飯」

7度激戰已婚主管！她被抓包扯喊：性器只進去一半

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

快訊／18歲男騎車載女友自摔　撞上對向車亡

16歲妹遭阿兵哥誘拍自摸片！畫面流入300人↑大群

女友姊妹淘欠債不還　他動手還搶哀鳳

飛機餐豬肉捲沒吃　她帶下機慘賠6位數

石明謹違法兼職　遭判降級並罰款20萬元

被打畫面曝！里長鄧長安車禍飆髒話　遭2男當街狂毆

影／他2度赴銀行要領160萬被拒　第3次火大帶律師去

快訊／台64線「5車連環撞」！車流嚴重回堵

更多熱門

相關新聞

美稱「武漢實驗室」3人員染疫　趙立堅：他們姓甚名誰

美稱「武漢實驗室」3人員染疫　趙立堅：他們姓甚名誰

中國外交部發言人趙立堅在21日的例行記者會上，被問到美方官員與媒體聲稱，武漢實驗室3名工作人員於2019年11月染病的相關說法。對此他回應表示，美方誣稱3名武漢病毒研究所工作人員染病，「他們姓甚名誰？」

泰國新病例再破萬！疫情深紅區航班禁起降

泰國新病例再破萬！疫情深紅區航班禁起降

婦產醫院防疫升級　提供孕婦完整資訊

婦產醫院防疫升級　提供孕婦完整資訊

影／已打2劑AZ　鄭文燦：如政策可打第3劑願打國產疫苗

影／已打2劑AZ　鄭文燦：如政策可打第3劑願打國產疫苗

模擬烟花颱風登陸台東　避難收容所開設演練

模擬烟花颱風登陸台東　避難收容所開設演練

關鍵字：

台北地檢署法醫相驗新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

726降級不解封！陳時中14:00說明

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

北市宣布：幼兒園安親班7/27開放　學童人數降載50%

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

吳亦凡最強玩咖？廣告小妹曝「渣男星排行榜」

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面