婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見姊最後一面

▲法醫相驗疑似或確診病例，皆須穿上連身防護衣，若要解剖，更得戴上組裝複雜的負壓面罩。（圖／法務部提供）

記者羅志華／台北報導

疫情下，不管疑似或確診的個案，即使不幸死亡，仍讓因公「接觸者」承受莫大壓力。但台北地檢署的李漢宗法醫，不僅獨自相驗12件確診遺體，更為保護家人，長達一個月半沒有探望母親，母子倆只能在外「巧遇」，這段過程他講得雲淡風輕，直到提及家屬在疫情下的生離死別，才透露出絲絲不捨。

全台三級警戒後，北檢接到了一件相驗案，經快篩、PCR檢測確診，醫師不願開立死亡證明，任務便落到當天值班的李漢宗法醫身上。

李漢宗回憶，接到任務時他分析，比起疑似確診的活體，遺體能夠充分消毒，只要相驗時穿好隔離裝備，其實風險不大，且由於他早已接種疫苗，心情沒有太多起伏，果然任務也順利完成。

但畢竟曾與「確診對象」接觸，和長官協調後，李漢宗決定在其他同仁施打完疫苗前，獨自攬下所有疑似、確診相驗個案，法醫室也為他開設專責辦公室，「當下就我的條件最適合，如果同仁都接觸了確診個案，地檢署就無法運作了」，沒有所謂「一肩扛下」的使命感，更不是悲劇英雄，李漢宗的語氣裡，一切彷彿都那麼理所當然。

疑似或確診的相驗中，法醫在與警方出發前，就得穿上隔離「兔寶寶」裝待命，若要解剖，更得加戴組裝複雜的負壓面罩，為落實防疫安全，相驗幾小時須全程悶在裝備裡，尤其在北市二殯用帳篷臨時搭建的相驗處作業時，更是悶熱到不行，家屬也只能透過照片認屍，檢察官則得等採檢後，才能和家屬視訊做筆錄，整個過程因疫情變得相當繁瑣。

▲李漢宗表示，每打開一層密封屍袋都要消毒一次，即使面對確診遺體，他也有信心做到安全防護。（圖／法務部提供）

李漢宗表示，每個行業都有各自的辛苦，他並不覺得自己特別累，同仁們碰到疑似案例，在心態上也從原本的抗拒，到後面「越驗越安心」。

雖對工作已相當習慣，但疫情下的生離死別，還是讓李漢宗很有感觸，「一個婦人確診走了，家人也被隔離，只有外縣市的弟弟能到場，對方哀怨請求，希望能跟著相驗見姐姐最後一面，但這樣實在太危險，我只能暗示他跟殯葬人員協調，至少在消毒後，蓋棺運送時的風險比較小」。

先前在疑似確診的相驗案中，有檢方與衛生單位間權責不清的狀況，李漢宗認為，司法相驗是針對「非病死」或「可疑非病死」的個案，若明顯病死，依法應走行政相驗，但目前並沒有完善的疾病相驗體系，導致現況實務上，相驗仍以法醫為主，若沒打算建立疾病相驗體系，至少也該立法釐清責任，不該像現在這麼含糊。

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