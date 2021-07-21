快訊／湖口裝甲兵學校1人確診　軍方緊急匡列10多人快篩

記者鄒鎮宇／綜合報導
新竹縣湖口陸軍裝甲兵訓練指揮部（舊稱裝甲兵學校、裝校）傳出1人確診，相關接觸者已隔離。新竹縣衛生局21日表示，疫調方面不方便透露，以指揮中心發布為準，但軍方稍早於晚間證實。
軍方表示，19日接獲通知，一名官兵放假時疑因接觸親友而染疫，20日採檢結果出爐為陽性，立刻將其送醫治療並隔離。同時，單位進行疫調並匡列接觸者進行快篩，結果為陰性，但PCR結果還沒出來。
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記者鄒鎮宇／綜合報導
新竹縣湖口陸軍裝甲兵訓練指揮部（舊稱裝甲兵學校、裝校）傳出1人確診，相關接觸者已隔離。新竹縣衛生局21日表示，疫調方面不方便透露，以指揮中心發布為準，但軍方稍早於晚間證實。
軍方表示，19日接獲通知，一名官兵放假時疑因接觸親友而染疫，20日採檢結果出爐為陽性，立刻將其送醫治療並隔離。同時，單位進行疫調並匡列接觸者進行快篩，結果為陰性，但PCR結果還沒出來。
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