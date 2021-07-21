快訊／湖口裝甲兵學校1人確診　軍方緊急匡列10多人快篩

生活在社會制度下的人們，即使生命結束，也得要有張「死亡證明」，才能辦理後事，然而在新冠肺炎疫情下，疑似、或甚至確診的死亡案例，讓部分承辦人員相當抗拒，但台北地檢署的李漢宗法醫，不僅獨自相驗12件確診個案，更為保護家人，長達一個月半沒有探望母親，母子倆只能在外「巧遇」，這段過程他講得雲淡風輕，直到提及家屬在疫情下的生離死別，才透露出一絲不捨。