柯文哲「馬桶防疫教學」：病毒在糞便裡會存活「上公廁口罩戴好」

記者黃巈禾／台北報導

針對公共廁所的防疫作業，台北市長柯文哲21日在防疫記者會呼籲，如果使用坐式馬桶，請先蓋好馬桶蓋再沖水，如果是蹲式，那更要把口罩戴好，目前公廁清消頻率改成2小時一次。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）



日前台北車站地下街群聚案疑部分感染源來自公廁，且之前也早已有公衛醫陸續發表過相關廁所傳播病菌言論，因此再度引發公廁防疫話題。

柯文哲今指出，市府針對北市下水道做了36次、不同的時間和地點去檢測， 其中3次找到病毒RNA，表示感染者的濾過性病毒在糞便裡面可以存活，研究一般沖式馬桶按下去，有看不到的噴霧會上來，所以要有個概念，在這段時間使用廁所，應該是馬桶蓋先蓋上，才沖水，這樣才可減少含有病毒的氣溶膠顆粒污染空間。

柯文哲又提到，有人說公廁不是坐式馬桶，是蹲式的，沒有馬桶蓋，所以結論是「上公廁口罩要戴好」，還有手有摸過，出來之後要洗手，所以戴口罩、勤洗手還是一個重點，不過，為了減少感染的可能性，如果使用坐式馬桶，請先蓋好馬桶蓋再沖水，如果是蹲式，那更要把口罩戴好，不管怎樣洗手很重要，不過也因此怕說廁所真的會變感染源，所以目前公廁清消頻率改成2小時一次，最重要每天第一班，人流開始聚集前完成第一次清消。

▼北市防疫生活公告-廁所篇。（圖／北市府提供）