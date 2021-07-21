女大生偷交男友！爸崩潰逼休學　再告他「妨害家庭、性侵」

▲女大生偷交男友，父親得知怒告妨害家庭、性侵，並求償50萬。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／綜合報導

許姓男大生2019年間與陳姓女同學交往，期間曾一同出遊，並發生關係。豈料，陳女父親事後得知女兒偷交男友後相當氣憤，不但要求女兒休學，還提告妨害家庭、通報校方性侵，另針對許男破壞其家庭和諧，求償50萬元精神撫慰金。不過，法院審理後，認定陳父求償無理，駁回告訴。

全案審理期間，陳父並未到場。許男則是否認有破壞陳家家庭和諧，以及侵害陳女父親的親權；他辯稱，他與陳女在2019年暑假期間交往，隨後一同前往花蓮遊玩，陳女當時保有身體自主權，雙方是在自願情況下發生關係。

法官調查，陳父曾赴地檢署對許男提出妨害家庭告訴。偵查期間，陳女證稱，她沒有被許男誘拐或者強暴、脅迫，2人出發前往花蓮前，許男還提醒她要告知父親，但她擔心被父親反對而未開口；此外，父親因為不想讓她與許男接觸，她才會休學，且休學之後，父親還強迫她對許男提告，但她根本不想提告。全案經檢方偵結後，不起訴處分確定。

另外，陳父還曾到女兒學校通報許男性侵，不過案經性平會調查後，確認許男與陳女是自願發生關係。對此，法官綜合上述事證以及說詞，認為陳父舉證不足，求償無理由，駁回告訴。