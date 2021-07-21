快訊／北市+9「有2起不明感染源」　12區確診分布曝光

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日公布新增16例本土確診，個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市5例子、新北市2例；另新增5人病逝。台北市長柯文哲下午進一步指出新增病例的分布為，士林區3例、大安區2例、萬華、內湖、中正、文山等區各1例，相當分散。

柯文哲說，現在病例相當低，但很均勻的分散在北市各角落，最後階段要清不太容易；今天這9例，有4例是居家隔離時被發現，有2例是家戶感染，有2例感染源不明、1例還在做疫調。

柯文哲也表示，現在確診數壓到10個以下，要再往下相當困難。看起來，本來萬華確診數相當多，但現在已不是熱區。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月18日至今共4人確診，分布為松山區0例；信義區0例；大安區1例；中山區0例；中正區0例；大同區0例；萬華區2例；文山區0例；南港區0例；內湖區0例；士林區0例；北投區1例。

7月11日至7月17日共42人確診，分布為松山區1例；信義區4例；大安區0例；中山區5例；中正區3例；大同區1例；萬華區10例；文山區2例；南港區0例；內湖區5例；士林區8例；北投區3例。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。