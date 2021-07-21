「台北市+9」險破2位數！一張圖看全台確診分布　境外移入飆9例

▲7月21日新增的病例數。（圖／ETtoday）



記者黃可昀／綜合報導

今天（21）新增16例本土確診，人數最多的縣市為台北市共9例，其次為桃園市5例、新北市2例。整體疫情趨勢持續好轉，各界都看好7月26日可以如期解除三級警戒，不過要注意的是，今天新增了9例境外移入，目前防疫重點應轉為境外移入個案。

今天新增的案例維持在十幾例，新北市僅新增2例，狀況持續樂觀，台北市則是案例稍微增多，但仍控制在二位數以下。

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指揮中心在記者會提到，今天新增的9例境外移入，有6例是犯罪集團偷渡進來，被海巡給攔下。陳時中表示，所幸邊境防守人員相當盡責，沒有讓這6名PCR陽性的印尼籍非法勞工來台，另外船上還有2名緬甸籍非法移工，PCR檢測結果為陰性。

▲2021年全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）



全台今年累計至今已有1萬4119例確診，以下為各縣市2021年累計的案例數：

北北基

新北市 6,681 人

台北市 4,725 人

基隆市 307 人

桃竹苗

桃園市 733 人

新竹市 39 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 200 人

南投縣 37 人

彰化縣 266 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 97 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人