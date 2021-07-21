「台北市+9」險破2位數！一張圖看全台確診分布　境外移入飆9例

▲7月21日新增的病例數。（圖／ETtoday）
記者黃可昀／綜合報導
今天（21）新增16例本土確診，人數最多的縣市為台北市共9例，其次為桃園市5例、新北市2例。整體疫情趨勢持續好轉，各界都看好7月26日可以如期解除三級警戒，不過要注意的是，今天新增了9例境外移入，目前防疫重點應轉為境外移入個案。
今天新增的案例維持在十幾例，新北市僅新增2例，狀況持續樂觀，台北市則是案例稍微增多，但仍控制在二位數以下。
指揮中心在記者會提到，今天新增的9例境外移入，有6例是犯罪集團偷渡進來，被海巡給攔下。陳時中表示，所幸邊境防守人員相當盡責，沒有讓這6名PCR陽性的印尼籍非法勞工來台，另外船上還有2名緬甸籍非法移工，PCR檢測結果為陰性。
▲2021年全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）
全台今年累計至今已有1萬4119例確診，以下為各縣市2021年累計的案例數：
北北基
新北市 6,681 人
台北市 4,725 人
基隆市 307 人
桃竹苗
桃園市 733 人
新竹市 39 人
新竹縣 109 人
苗栗縣 548 人
中彰投
台中市 200 人
南投縣 37 人
彰化縣 266 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 97 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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