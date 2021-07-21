經濟艙之亂後…駐日「補位」攬下體育署工作　她大讚：態度對了！

▲謝長廷替東奧台灣選手加油。（資料照／翻攝謝長廷臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

中華奧運選手赴東京參賽搭乘經濟艙引發各界批評，不過駐日代表處接續協助選手庶務處理日常問題，受到台北市議員苗博雅的肯定，大讚「這個態度就對了！」

苗博雅昨（20）日在臉書發文表示，駐日代表處已經指派三位秘書，進駐國家隊外宿選手的住宿點，協助選手處理飲食、洗衣、燒水等庶務，「這個態度就對了！」注意細節、積極主動、發現問題、解決問題。

苗博雅說，一般公務機關，對於「非本機關業務範圍」的事項，往往能推就推、能拖就拖；協助選手的日常庶務需求，應該是體育署要安排，這次駐日代表處展現「補位」精神，積極採取行動，把體育署該做的事情接起來做，在公務機關是很少見的。

苗博雅也說，台灣的選手從小訓練都歷經千辛萬苦，絕對不是要求高貴享受。人民要的，只是對「國家頂尖選手的合理待遇」，人民最期盼的，是政府機關讓人民看到，用心、盡力而為、把選手權益放在第一位的拚戰精神。

苗博雅大讚，駐日代表處在這時候正確展現團隊精神，真的應該給予肯定，東京奧運國家代表隊的選手實力非常雄厚，很多項目都有望挑戰最佳成績；如果行政團隊可以拿出這種團隊精神，上緊螺絲，互相補位，相信這次東京奧運，台灣隊大有可為！

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