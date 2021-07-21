隔離關不住！澳男「綁床單繩索」　4樓爬窗垂降逃出旅館

▲澳洲一名男子綁床單垂降，逃出隔離旅館。（圖／翻攝自Facebook／西澳州警察局）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名39歲男子從昆士蘭州布里斯班（Brisbane）出發，搭乘飛機抵達西澳州首府珀斯（Perth），但防疫入境申請卻遭拒，因此被強制在隔離旅館暫住一晚，並於48小時內返回。沒想到，他竟把多張床單綁在一起，做成一條超長的「繩索」，從4樓房間垂降落地，逃之夭夭。

昆士蘭州警方表示，男子19日下午4時15分抵達西澳州，G2G豁免通行證明未能通過，因此被安排住進河谷飯店（Rivervale hotel）隔離過夜，未料20日凌晨1時左右竟從4樓爬窗逃逸，幸好8個多小時後就被找到。

警方表示，男子立刻遭到拘捕，儘管檢測結果為陰性，卻已觸犯《緊急管理法》，被指控未能遵循防疫指示、提供虛假或誤導資訊。

澳洲累計3萬2152例確診、915人病逝，正在實施目前為止最大規模的封城措施，遏止Delta病毒傳播，新南威爾斯州、維多利亞州與南澳州約1300萬居民受到影響，每日新增病例卻仍在成長中。儘管澳洲人口稀少且擁有先進公衛基礎設施，至今卻僅11%人口完全接種疫苗。

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