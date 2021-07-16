搬家公司「直送Delta病毒」墨爾本5度封城！　全澳洲40％人口受限

▲澳洲墨爾本宣布5度封城，將自16日起實施5天，防止Delta變種病毒擴散。圖為當地16日封城首日街景。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

雪梨與墨爾本是澳洲2個最大的城市，目前同時面臨Delta變種病毒的嚴重影響，地方當局宣布，墨爾本所在的維多利亞州第5度宣布封城，加上大雪梨地區封鎖政策延長，目前澳洲受封城措施影響民眾，已涵蓋全國約40％人口。

根據路透、BBC報導，雪梨自6月中旬新一波疫情爆發以來，已累計超過千人確診，儘管進入封城的第4周，雪梨所屬的新南威爾斯州16日仍新增97宗確診病例，相較前一天的65例再度增加，且有29例在感染期間暴露在社區生活中。州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）已宣布封城將再延長2周至30日解封，由於潛在病例很多，必要時可能會再加強限制。

相較於雪梨的大爆發，維多利亞州首府墨爾本疫情控制較穩，但Delta變種病毒傳染力驚人，上周一個雪梨的家具搬運團隊將病毒帶到墨爾本一棟公寓，截至15日，墨爾本已有數十個場所被列為病毒暴露區，包含購物中心、大眾運輸和橄欖球場，數百名觀賞這場澳法大戰的球迷被要求隔離檢測。報導指出，維州在這波新疫情中已累計24例確診。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）15日宣布，維多利亞州16日起緊急封城5天，至20日才能解封，「我們只有一次機會能快速並盡力解決，如果等待、猶豫、懷疑，那之後回頭看會後悔，早知道當初該多做一些，我不會用這5天的封鎖來交換未來可能出現5周、5個月的封城。」報導稱，目前澳洲只有12％成年人完整接種了疫苗，官員表示疫苗缺乏供應，尤其是輝瑞/BNT疫苗。

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