　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搬家公司「直送Delta病毒」墨爾本5度封城！　全澳洲40％人口受限

▲▼澳洲墨爾本宣布5度封城，將自16日起實施5天，防止Delta變種病毒擴散。（圖／路透）

▲澳洲墨爾本宣布5度封城，將自16日起實施5天，防止Delta變種病毒擴散。圖為當地16日封城首日街景。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

雪梨與墨爾本是澳洲2個最大的城市，目前同時面臨Delta變種病毒的嚴重影響，地方當局宣布，墨爾本所在的維多利亞州第5度宣布封城，加上大雪梨地區封鎖政策延長，目前澳洲受封城措施影響民眾，已涵蓋全國約40％人口。

根據路透、BBC報導，雪梨自6月中旬新一波疫情爆發以來，已累計超過千人確診，儘管進入封城的第4周，雪梨所屬的新南威爾斯州16日仍新增97宗確診病例，相較前一天的65例再度增加，且有29例在感染期間暴露在社區生活中。州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）已宣布封城將再延長2周至30日解封，由於潛在病例很多，必要時可能會再加強限制。

相較於雪梨的大爆發，維多利亞州首府墨爾本疫情控制較穩，但Delta變種病毒傳染力驚人，上周一個雪梨的家具搬運團隊將病毒帶到墨爾本一棟公寓，截至15日，墨爾本已有數十個場所被列為病毒暴露區，包含購物中心、大眾運輸和橄欖球場，數百名觀賞這場澳法大戰的球迷被要求隔離檢測。報導指出，維州在這波新疫情中已累計24例確診。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）15日宣布，維多利亞州16日起緊急封城5天，至20日才能解封，「我們只有一次機會能快速並盡力解決，如果等待、猶豫、懷疑，那之後回頭看會後悔，早知道當初該多做一些，我不會用這5天的封鎖來交換未來可能出現5周、5個月的封城。」報導稱，目前澳洲只有12％成年人完整接種了疫苗，官員表示疫苗缺乏供應，尤其是輝瑞/BNT疫苗。

►本土疫情擋不住！　澳洲雪梨封城延長至7月30日

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

居家工作也要方香療癒！Jo Malone居家香氛蠟燭特價2099元

ET快訊
「開放混打」衝AZ打氣？　陳時中鬆口：先看國外狀況
車上脫口罩喝水被開單6000！　陳時中回應了
快訊／陳時中打第二劑AZ了！　親曝身體狀況
疫苗能不能混打？　張上淳公布「最新研究結果」
連醫師都來了！嘉義揪30多人想混打疫苗：AZ太不舒服
雙北又回到雙位數+25！　本土確診地圖一次看
第三輪意願登記破800萬人　「堅持打莫德納」人數曝光
「1張圖」屌打亞洲各國！台灣R值壓到0.5　台大教授：為何還
快訊／境外移入「7例染Delta」！　2人打莫德納仍中招
緬甸疫情上升　7/18起列高風險國家入境全送檢疫所
快訊／今增29例本土「台北市14例最多」　5縣市確診曝光
快訊／今日新增29例本土　另增4死
LIVE／只想打莫德納要等到8月中　陳時中最新說明
他進超商沒戴口罩！被勸狂譙店員「X你X」竟判免罰
快訊／桃園3幼教女師打莫德納　頭暈腳軟緊急送醫
藥局內爽戰人妻「瘋狂輸出」！　小王再譏綠帽夫：你們沒連結了
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台資明諦泰國工廠爆炸「波及8萬人」！　逾千民眾合計求償近4億元

慧眼看天下／缺不停？ 全球進入大缺糧時代？

研究：施打BNT疫苗「抗體濃度」比科興高10倍！　可能須追加第3劑

搬家公司「直送Delta病毒」墨爾本5度封城！　全澳洲40％人口受限

加拿大9月將開放已接種旅客入境　總理提2條件「達成就重啟」

西歐極端暴雨！德國洪水爆發1300人失蹤、59人死亡　荷比盧也遭殃

新郎結婚「結到睡著」！婚禮上狂度咕　新娘爆氣表情超厭世

文武大王軍艦爆6人染疫！軍官「出現肺炎」...南韓擬派運輸機載回

研究：AZ疫苗保護力終生有效！人體接種後像形成「殺手訓練營」

美國防部認了！　刺殺海地總統嫌犯「曾接受美軍訓練」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

中途之家擔憂歐告太調皮無人要　3個月成功被領養！員工哭慘淚別

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

台資明諦泰國工廠爆炸「波及8萬人」！　逾千民眾合計求償近4億元

慧眼看天下／缺不停？ 全球進入大缺糧時代？

研究：施打BNT疫苗「抗體濃度」比科興高10倍！　可能須追加第3劑

搬家公司「直送Delta病毒」墨爾本5度封城！　全澳洲40％人口受限

加拿大9月將開放已接種旅客入境　總理提2條件「達成就重啟」

西歐極端暴雨！德國洪水爆發1300人失蹤、59人死亡　荷比盧也遭殃

新郎結婚「結到睡著」！婚禮上狂度咕　新娘爆氣表情超厭世

文武大王軍艦爆6人染疫！軍官「出現肺炎」...南韓擬派運輸機載回

研究：AZ疫苗保護力終生有效！人體接種後像形成「殺手訓練營」

美國防部認了！　刺殺海地總統嫌犯「曾接受美軍訓練」

開放「疫苗混打」衝AZ打氣？陳時中：先看國外的施打狀況

【廣編】《無盡城戰》曝光兩大玩法　登入領「超強紫城將」資格

宣導外來人口安心採檢防疫專案　嘉義專勤山海呼籲

省小黃車資濫用救護車！頭暈的也來　台南開出15張1400元收費單

車上脫口罩喝水被開單6000！陳時中：有必要性就可以稍微拿下來

2大1小幾乎天天開伙「瓦斯爐還IH爐？」　過來人中肯建議曝光

陳時中今天打第二劑AZ「間隔逾16週」　笑稱「感覺很輕微」

科興保護力多少？「打10針才能消費」　泰餐廳公告超嗆

疫苗能不能混打？張上淳公布「最新研究」：A+B≠A+M

陳時中稱疫苗採購價格是機密　賴士葆批：台積電、永齡直接打臉他

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

歐盟協助！斯洛伐克捐1萬疫苗給台灣

研究：新冠後遺症陰莖縮小、記憶衰退

斯洛伐克感謝台灣捐70萬口罩　贈台1萬劑疫苗

打完疫苗戴口罩仍染疫！主持人親曝病毒多可怕

澳洲總理闢謠：我沒拉在褲子上

2千米懸崖盪鞦韆　2妹子拋飛墜谷

譚德塞籲中國：交出疫情原始資料

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

美眾院外委會通過抗中法案　駐美代表處有望正名

AZ疫苗保護力終生有效！像形成殺手訓練營

海地總統衛隊司令官　涉重嫌被捕

打2劑BNT仍重症或死亡　以色列揭40%有共通點

更多熱門

相關新聞

加拿大9月將開放已接種旅客入境

加拿大9月將開放已接種旅客入境

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）15日在一份聲明中指出，如果目前的疫苗接種率和公衛情況能夠持續其正面發展的話，那加拿大可能會在9月初允許各國已完成疫苗接種的旅客入境。

陳建仁打安慰劑？高端證實為個別解盲　將可打2劑實質疫苗

陳建仁打安慰劑？高端證實為個別解盲　將可打2劑實質疫苗

上海新增6例境外輸入 2例來自台灣

上海新增6例境外輸入 2例來自台灣

ICU醫：亞洲鄰近國台灣R值0.59最低

ICU醫：亞洲鄰近國台灣R值0.59最低

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

關鍵字：

澳洲封城墨爾本雪梨新冠肺炎COVID-19世界疫情Delta變種紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面