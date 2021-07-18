中國兩艦逼近監視美澳「護身軍刀」軍事演習　澳媒稱首次

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文／中央社記者丘德真雪梨18日專電

澳洲和美國等多國「2021護身軍刀」聯合軍事演習期間，中國派出第二艘情報搜集艦開往澳洲。這是澳洲首次在「護身軍刀」跨國軍演期間發現有兩艘中國情報搜集艦逼近監視。

澳洲「天空新聞」（Sky News）今天報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）發布聲明證實，在「2021 護身軍刀」（Talisman Sabre 2021）跨國軍演舉行期間，澳軍發現中國派出第二艘情報搜集艦開往澳洲。

報導說，澳洲國防部指出，中國情報搜集艦「海王星號」已由巴布亞紐幾內亞附近索羅門海（Solomon Sea）開往澳洲。

杜登說，「海王星號」與上星期被證實逼近澳洲的中國海軍「天王星號」是兩艘姐妹艦；至目前為止，這兩艘中國情報搜集艦的活動均屬合法行為。

杜登認為兩艘中國情報搜集艦將會持續在合法範圍內活動；對此，澳洲國防部將持續監控。

杜登在聲明中表示，針對「海王星號」的監控行動，是澳軍在「2021護身軍刀」舉行前的一個更大範圍監控行動一部分。

「天空新聞」表示，這是歷屆「護身軍刀」跨國軍事演習期間，第一次發現有兩艘中國情報搜集艦逼近監控。

澳洲2021護身軍刀跨國軍演，是自7月14日至31日在澳洲昆士蘭州中部和東北，以及澳洲東部沿岸海域展開，共動員11國、約1萬7000兵力。

上一屆2019年的護身軍刀軍演共有8國參與，今年除了主辦的美國和澳洲外，還有英國、日本、南韓、紐西蘭及加拿大等5國加入，另外法國、德國、印度與印尼等4國則前來觀摩，總計有11國。

澳洲廣播公司（ABC）14日報導，中國情報搜集艦「天王星號」經由托勒斯海峽（Torres Strait）往澳洲東岸航行。ABC引述澳洲軍方匿名消息來源表示，「天王星號」在開往澳洲過程中全面啟動「電子靜默（Emissions Control，EMCON）」以保持匿蹤。

另外，ABC今天報導，澳洲軍方不具名官員向ABC解釋，「海王星號」是一艘「輔助情報偵察船」（AGI），相信它是要密切監視2021護身軍刀跨國軍演。

ABC今天報導，澳洲軍方認為中國派出兩艘船艦來監視2021護身軍刀軍演，是「不尋常的」（unusual）舉動。ABC於14日報導，杜登透露於2017護身軍刀演習和2019護身軍刀演習期間，分別有一艘中國情報搜集艦出現。

ABC今天報導，預料在2021護身軍刀期間，「天王星號」和「海王星號」這兩艘815型偵察艦將會停留在澳洲專屬經濟區（EEZ）。

ABC引述澳洲國立大學法律學院教授羅斯威（Donald Rothwell）表示，假如中國偵察艦僅停留在距離澳洲海岸12海里以外的澳洲專屬經濟區，將不會違反「聯合國海洋法公約」規定。

但羅斯威同時提醒，由於托勒斯海峽是「聯合國海洋法公約」所認定的「國際海峽」（international strait）；故此， 「天王星號」在通過托勒斯海峽過程中，如果執行任何情報搜集工作的話，將可能違反國際法。

ABC還提到，繼美軍在2021護身軍刀跨國軍演中首次在澳洲領土上發射愛國者飛彈後，預料今天美軍將會發射「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System）。

澳洲國防部網站17日發布新聞稿證實，在2021護身軍刀期間，參與軍演的美軍已經兩次發射地對空MIM-104型愛國者飛彈。

澳洲國防部網站16日發布新聞稿，這是澳洲本土以及南半球首次發射同類型愛國者飛彈。