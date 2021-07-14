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防疫宅生活催出熱銷夯品　網購業者預測3大變遷成消費新常態

熊媽媽買菜網（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

▲疫情期間，不少消費者改從線上採買生鮮、肉品等食材。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

記者洪菱鞠／台北報導

2021上半年受到本土疫情升溫影響，零接觸、宅經濟大夯，消費者日常生活更依賴網購，不僅年齡層邁向「全齡化」，熱銷品項也不同以往，從抗疫防護用品、生鮮蔬果箱或即食品、覆熱熟食等買氣激增來看，居家防疫大大改變線上購物行為，網購業者更預測「防疫常備」、「精準採買」、「食力升級」三大變遷將成為網購族的新常態需求。

疫情衝擊各行各業經濟，電商業績卻是逆勢上揚，受惠於宅經濟，東森購物網觀察，從農曆春節、三八婦女節到618年中慶，整體會員消費人次就成長13%，尤其自疫情爆發以來，民眾居家防疫自煮需求，讓生鮮蔬果類訂單暴增，旗下熊媽媽買菜網較5月業績成長23%，年成長率高達90%，未來也將引進更多知名餐廳商品，包含欣葉餐廳的欣葉豆腐乳、晶華酒店特色桌菜等，滿足對「吃」的需求。

此外，今年上半年「東森購物十大熱銷美食榜」，即食商品就囊括半數席次，其中與「料理之王」聯名推出的「東森農場料理包」躍升為人氣黑馬，5月份推出至今，短短2個月賣出25萬包，因疫情關係，在家方便快速料理的即食商品成為新熱賣商品。

熊媽媽買菜網（圖／東森購物提供）

▲▼熊媽媽買菜網5～6月業績大幅成長，主要受惠於民眾居家防疫時對「吃」的需求。上半年「東森購物十大熱銷美食榜」，東森農場、料理之王共同推出聯名料理包，躍升為今年人氣黑馬。（圖／東森購物網提供）

▲▼料理之王記者會，料理之王第二季記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

疫情加速網購習慣改變，遠傳friDay購物也發現到，站上整體買氣較去年上半年成長30%，其中20～25歲消費者人數成長近9成，此年齡層的訂單數成長近120%，40歲以上客層消費更較去年同期增加逾2成。熱門購物時段也從以往的夜間時段，轉移至12點至2點中午時段，隨著工作場域轉向居家，日間訂購大幅成長。

從消費品類來看，遠傳friDay購物指出，口罩、消毒清潔用品等防疫商品買氣較上個月成長近20%，其他如防疫面罩、防護衣等也成為新熱門防疫常備品；工作、學習、娛樂轉移為居家，並轉向目的性採買，站上筆電、平板等3C商品上半年買氣最高成長3倍；過去網購前三大熱門品項為居家用品、3C商品與美妝保養品，疫情使得覆熱熟食、生鮮商品買氣一舉取代美妝保養品，成為上半年前三大熱門品項之一，進一步預測「防疫常備」、「精準採買」、「食力升級」將成為網購新常態。

防疫在家增加網購或外送頻率，許多店家加快數位轉型腳步，樂天市場在今年第一季就增加數百家新店，例如里仁、聖瑪莉SUNMERRY、金福華食品、蒸的醜 宋太太養生饅頭、述古木耳飲、SHBIO、蓁妮絲jennysilk等，都紛紛搶攻線上商機；根據網站數據指出，新店數相較去年同期增加約1成之外，在所有新店中，「食品美食」類最多，占42.9%，其次是「居家生活用品」16.6%，第三為「美容保健」14.8%，而從整體新店的銷售業績來看，自開店以來，平均每月均有7～10%成長，顯示大多數民眾體驗新品牌、新商品的意願。

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