國道8號南133線路口改善交流道　黃偉哲親自上線爭取終獲審議通過

▲「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」，在黃偉哲市長親自上線，以視訊爭取下終獲得審議通過，讓大台南便捷交通網更臻完善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲鑑於現況國道8號與南133線平交路口，衍生之交通意外事故及主線車流延滯回堵問題，台南市工務局2020年底完成「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」，並提送交通部高速公路局初核會議，20日由黃偉哲市長親自上線，以視訊爭取終獲得審議通過，讓大台南便捷交通網更臻完善。

「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」，經交通部高速公路局審議通過，後續將待交通部與國發會審議通過、行政院核定後，再交由交通部高速公路局接續辦理綜合規劃、環境差異分析、設計與施工等作業。

國道8號南133線路口改善交流道計畫增加高架橋長度730公尺，匝道路線全長1480公尺，總建設經費約22.55億元，完工後對大台南生活圈持續開發、台南科學園區高科技產業永續發展、改善交通安全與提昇國道8號快速運輸服務效能有莫大助益，經濟效益極大。

市長黃偉哲曾於2020年7月3日行政院長蘇貞昌視察台南時，即已向交通部高速公路局局長趙興華反應改善南133交流道之迫切性。工務局表示，國道8號為台南市「三橫三縱」高快速公路路網之「中橫」系統，現況國道8號南133線目前係為一處「平交路口」，行車動線複雜，產生較多的交織行為，車流行經該路口均需減速甚至急速煞停，通車至今曾發生多起交通事故，且因該路口受號誌管控經常使主線車流延滯而回堵，嚴重影響國道1號臺南系統交流道運作，明顯不符合高速公路系統之交通運作要求。因此，為保障用路人行車安全，提昇高速公路快速運輸服務效能，該平交路口實有迫切改善之需求，工務局也將全力協助交通部高速公路局規劃平面道路銜接及取得相關用地。

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