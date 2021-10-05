女房東張淑晶將入獄！霸屋不還又找租客騙免點交　判刑8月定讞

▲張淑晶將入獄。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，先前與合夥人黃鐸租下新北市一棟3層樓透天厝，卻隱瞞房東敲壞牆壁，隔成套房出租；房東找法院人員來要求收回點交，張女又找來人頭戶假裝房客並偽造租約，欺騙前往點交的法院人員。一審將張女判刑8月，案經上訴，高院駁回上訴確定，張女將入獄執行。

張女有多起案件在法院審理中，她日前因誣告多名房客遭起訴，二審重判9年8月，目前上訴最高法院審理中。另外她也有不少民事官司，大多是敗訴。

本案因張女與合夥人於2014年7月9日向新北市范姓婦人承租3樓透天厝，並承諾屋主要當辦公室，不會更動裝潢。沒想到張女出資，將透天厝改為隔間套房（1樓3間、2樓5間、3樓3間），屋主要求張女返還，但張女等人不願意；屋主於當年12月間提出民事訴訟，訴請張女等人返還房屋，全案於隔年4月21日判決確定，張女等人必須返還房屋。

但張女等人非但霸屋不還，還多次以提起再審、第三人異議之訴等方式拖延強制執行程序進行。屋主請求法院點交，法院於2017年10月3日9時30分到現場進行遷讓房屋強制執行，張女等人得知後，竟找了公司張姓員工以及其他房屋的租客，持3份假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時現身，謊稱具有租約。司法事務官最後寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」。屋主發現後，提出告訴。張女等人遭提起公訴。

一審將張女判刑8月，合夥人黃鐸判刑7月，另外充當人頭的員工判刑5月，得易科罰金。全案再上訴，高院二審審理後，仍認定張女等人犯下「偽造文書罪」，維持8月、7月、5月的刑度。張女等人非法提出上訴，仍遭駁回，全案定讞，張女將入獄執行。

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