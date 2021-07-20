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去汽車旅館、阿公店還隱瞞！柯文哲火了：疫調不老實開罰6到30萬

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

柯文哲表示，目標每周可以降一半，慢慢把傳播鏈消滅掉，「現在疫情還是在趨緩中」；但柯也提到，家戶感染仍是目前主要傳染途徑，「包括廣義的家戶感染，住在一起的兄弟或是親密朋友」。

柯文哲說，在家裡要戴口罩有困難，但有個解決辦法，請大家有任何症狀就去急診處篩檢，要解決目前台北市的疫情，「家戶感染是最主要原因，大家提高去就醫的警覺性，頭痛、發燒、流鼻水等上呼吸道感染症狀，就去醫院做篩檢，早一點把傳染鏈打掉，拖好多天再去看，已經全家都被感染」。

柯文哲表示，越到清零的最後關頭越來越難做，衛生局還是很努力，「雖然每天都是個位數，但匡列的居家隔離人數還是好幾百個沒有減少，很努力在處理」。

「目前做疫調有個問題，確診做疫調就不要再隱瞞了，以前去阿公電的就自動隱匿。」柯文哲說，現在清零階段，每一例都非常用力的查，跟北市有關的確診案例都有調電信足跡，「最近好幾例，疫調做完比對電信足跡，很多漏掉，不管是汽車旅館或其他地方」，從現在開始，凡是確診做疫調，故意隱匿，要依《傳染病防治法》第32條，開罰6到30萬。

柯文哲指出，現在調電信足跡要慢一天的時間，就算你沒說實話，慢個1、2天 還是可以知道你漏掉什麼地方，但防疫需要時間要快，匡列慢2天可能傳染其他人，這也為什麼傳染鏈一直斷不掉。

柯文哲呼籲，每個確診者開始做疫調，拜託別隱瞞，「隱瞞沒用，隔1、2天拿到電信公司足跡，比對你講的話，會查出哪個地方故意漏掉」。

▼北市確診個案15493足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）

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