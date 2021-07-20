今增4死！臥床6旬婦「發病2天快速死」　急救快篩陰、PCR才轉陽

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增4例死亡個案，當中有1名60多歲女性發病後兩天死亡，且死後一天才確診。指揮中心表示，該案長期臥床，發病第二天出現意識改變，急救時一度快篩陰性，到後來PCR結果才變陽性。

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為18例本土及6例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心公布資訊指出，新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。

其中有1案60多歲女性（案15531），7月16日發病，有咳嗽、食慾差、活動差等情況，7/18日住院、採檢，當天死亡，並於隔天（7/19）確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案居住雙北地區，本身有高血壓、中風並長期臥床，7/18出現意識改變，很快進入心跳停止，救護人員到場做CPR送醫，初步快篩陰性，後來PCR結果陽性，因為病況差，家屬不同意急救簽束DNR，並於7/18病逝，整體病程進展快，還在進行疫調；目前瞭解無相關活動史，長期臥床在家，實際傳染來源還在調查中。