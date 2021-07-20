　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今增4死！臥床6旬婦「發病2天快速死」　急救快篩陰、PCR才轉陽

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增4例死亡個案，當中有1名60多歲女性發病後兩天死亡，且死後一天才確診。指揮中心表示，該案長期臥床，發病第二天出現意識改變，急救時一度快篩陰性，到後來PCR結果才變陽性。

▲▼0720流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為18例本土及6例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心公布資訊指出，新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。

其中有1案60多歲女性（案15531），7月16日發病，有咳嗽、食慾差、活動差等情況，7/18日住院、採檢，當天死亡，並於隔天（7/19）確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案居住雙北地區，本身有高血壓、中風並長期臥床，7/18出現意識改變，很快進入心跳停止，救護人員到場做CPR送醫，初步快篩陰性，後來PCR結果陽性，因為病況差，家屬不同意急救簽束DNR，並於7/18病逝，整體病程進展快，還在進行疫調；目前瞭解無相關活動史，長期臥床在家，實際傳染來源還在調查中。

ET快訊
京站威秀員工確診「Ct值僅13」　5天足跡一次看
烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「海、陸警連發 」
快訊／皮膚科醫師確診隱匿足跡！　北市怒開罰
快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：隱瞞不實開罰6到30萬
快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光
快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃、公車司機採檢出
快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝
戴資穎下榻飯店遭轟太寒酸！　體育署606字聲明揭考量
LIVE／北市+7！World Gym、影城確診連爆　柯文哲
突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰
快訊／東奧國手被塞經濟艙！體育署長請辭
快訊／台南外海查獲「人蛇船」　11人PCR篩出5陽性！
快訊／新北+6感染源曝光　侯友宜：4陰轉陽、2新增
今增4死！臥床婦「發病2天快速亡」　急救快篩陰、PCR轉陽
快訊／松山戶所夫妻確診「保險員也中」！擴大184人篩檢
快訊／彰化「水果商傳播鏈」增1死！　60多歲女發病58天亡
吳亦凡、劉亦菲「激情床戲」被翻出！陸網：本色出演？
京站威秀驗票員確診！5天足跡曝　寧夏夜市、新光三越、大葉高島
快訊／新北+6「1人感染源不明」　分布5行政區
台灣和立陶宛互設代表辦事處　國台辦回應了
快訊／美國母女返台探親確診！女兒僅7歲
LIVE／新北+6確診重返個位數　侯友宜最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

失智據點擬「有條件開放」　衛福部：指引最快下週出爐

快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃＋公車司機採檢出爐

快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車　IKEA也入列

快訊／台南查獲人蛇船！7陽性來自印尼和緬甸　 Delta基因定序中

今增4死！臥床6旬婦「發病2天快速死」　急救快篩陰、PCR才轉陽

突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰了

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

失智據點擬「有條件開放」　衛福部：指引最快下週出爐

快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃＋公車司機採檢出爐

快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車　IKEA也入列

快訊／台南查獲人蛇船！7陽性來自印尼和緬甸　 Delta基因定序中

今增4死！臥床6旬婦「發病2天快速死」　急救快篩陰、PCR才轉陽

突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰了

一句「沒跟靈界朋友交往過」　苦苓爆連串靈異事件

長照機構解封　北市府公布三原則：工作人員疫苗施打率必須達8成

小霸總神助攻爸媽戀情！《賀先生的戀戀不忘》超萌童星爆紅

花70買員工餐「玉米湯餃」　她吃2口噁吐！網傻眼：超像ㄆㄨㄣ

徐展元、蔡尚樺《全明星》MV熱血開場　27人「脫口罩微笑」逼哭網

「人類精子庫」邀男大生參賽！比濃度拚活力　無敵選手可獲3萬

5坪小套房2個月電費竟要8000元　專家一眼揪出元凶

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破新北紀錄　侯友宜：膽敢再犯絕不手軟

快訊／京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

京站威秀7／20全面關閉消毒！

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

快訊／今增18例本土病例、另增4死

鄭明典示警：準備颱風防災了！

更多熱門

相關新聞

京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

電影院13日起「微解封」，但就在不到一週時間，台北京站威秀影城卻有職員確診，北市也公布其在13日、14日、15日、16日和19日都有足跡，包括搭乘公車、捷運、寧夏夜市、新光三越南西店、士林大葉高島屋等。對此，台北市長黃珊珊20日進一步指出，該案Ct值只有13，希望這時間有接觸的民眾若不舒服，要跟1922聯絡，或到北市七個院區採檢。

皮膚科醫師隱匿足跡！北市調電信足跡怒開罰

皮膚科醫師隱匿足跡！北市調電信足跡怒開罰

失智據點擬有條件開放！

失智據點擬有條件開放！

快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：疫調隱瞞不實開罰6到30萬

快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：疫調隱瞞不實開罰6到30萬

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面