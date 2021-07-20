失智據點擬「有條件開放」　衛福部：指引最快下週出爐

▲衛福部預計針對失智據點有條件開放。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前針對部分產業微解封，其中包括日照機構，但因失智據點空間小卻不在其中。衛福部指出，正在研擬「失智社區服務據點因應COVID-19防疫管理指引」，預計以「人員施打疫苗、場所空間清潔、互動安全間隔及強化監測通報」等面向加以規範，指引預計下禮拜出爐，也會提供檢核表給據點評估開放合適性。

全台目前有508處失智社區服務據點，110年累計服務7,000多名疑似至輕度失智為主的民眾，失智據點主要提供認知功能促進、共餐及社會參與等長照初級預防服務，功能類同巷弄長照站等社區型學習場所，運用場地多為社區中既有醫療院所、社區活動中心、教會、老人福利機構或可運用空間。

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但因使用場地大小、進出人員、服務對象活動動線及出入口等情況較為多元，與日照中心以特定服務對象人數及設置標準，如機構內空間分配每名服務對象應至少有6.6平方公尺樓地板面積等運作型態大不相同，考量失智者疾病的特殊性與配合防疫措施的可行性，失智據點恢復服務的前提，必須於維護失智者與兼顧社區感染風險，需要審慎評估。

衛福部副司長周道君受訪時表示，失智據點開放會從日照指引延伸，針對失智據點特性去修改，因為日照是有設置標準，但是據點只需要有適當的空間，並沒有要求一個人要多大面積，空間會跟其他人共用，而且失智據點很少是專用的，如果重啟必須考慮據點合適性。

周道君說，如果失智據點沒辦法合適做區隔，就要適度做降載，之後會提供「檢核表」給據點自行評估能開放到什麼樣的程度，預計相關指引在下禮拜會出爐。