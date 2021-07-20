　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化知名健身房也爆確診足跡　男人幫創投董座發病日運動1小時

▲疑跨縣市傳播鏈源頭，台中家教男發病前大玩萬華、信義、中正區。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化創投董座(31歲)到健身房運動1小時。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

PTT鄉民po文，南彰化1間知名健身中心有染疫會員13日到該健身房運動1小時，14日被衛生局匡列篩檢和自主管理，最離譜的是健身房隱匿足跡還持續營業，縣府也沒有公布足跡，對此公關指出，16日有收到衛生局通知後，隨即進行大清消並配合疫調，但強調不能自行公布足跡，絕對可受公評。

經查所謂的染疫會員，正是小型創投董座男(31歲)，他於7月3日、10日及11日曾與台中家教男等「跨縣市特殊社交傳播鏈」接觸，13日發病、14日經PCR採檢後陽性確診，衛生局立即將同住的父(60歲)、母(50歲)、妹妹(30歲)匡列，同時公司職場女員工也有4人匡列隔離，出差搭火車到屏東長治鄉，也有6人採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化創投董座曾到健身房健身。（圖／翻攝自批踢踢網站）

▲彰化創投董座(31歲)到健身房運動1小時。（圖／翻攝自批踢踢網站）

健身房公關回應， 16日晚間8點接獲通知後，隨即閉館進行消毒，並依據實聯制，做會員簡訊通知同時段曾接觸的會員，有相關確診者足跡，一切依照衛生局指示辦理。

健身房公關表示，健身房的立場就是全力配合衛生局，16日配合清消後，隔天就恢復營業，並加強實聯制要求，場館也每小時進行消毒，教練也每周進行快篩，來確保會員安全無虞，健身房也不能擅自公布足跡，絕對沒有隱匿疫情。

▲彰化創投董座曾到健身房健身。（圖／翻攝自批踢踢網站）

▲彰化創投董座(31歲)確診。（圖／翻攝自批踢踢網站）

健身房內有確診者足跡，引來不少網友論戰，有網友說「在健身房會汗液交換，就算器材再怎麼擦拭也不是完全消毒」；另有網友說，「不用太擔心」；衛生局長葉彥伯則表示，火車或是健身房，實聯制及清消都做得很好，與確診者接觸者該匡列都已經匡列，疫調不及之處才要公布足跡。

百萬人「變心」改選疫苗！專家：聰明人先打AZ，三個月後就知道

VORNADO循環扇特價2580元！最實際的省電神物　讓冷氣效率更強大

ET快訊
烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「海、陸警連發 」
快訊／皮膚科醫師確診隱匿足跡！　北市怒開罰
快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：隱瞞不實開罰6到30萬
快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光
快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃、公車司機採檢出
快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝
戴資穎下榻飯店遭轟太寒酸！　體育署606字聲明揭考量
LIVE／北市+7！World Gym、影城確診連爆　柯文哲
突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰
快訊／東奧國手被塞經濟艙！體育署長請辭
快訊／台南外海查獲「人蛇船」　11人PCR篩出5陽性！
快訊／新北+6感染源曝光　侯友宜：4陰轉陽、2新增
今增4死！臥床婦「發病2天快速亡」　急救快篩陰、PCR轉陽
快訊／松山戶所夫妻確診「保險員也中」！擴大184人篩檢
快訊／彰化「水果商傳播鏈」增1死！　60多歲女發病58天亡
吳亦凡、劉亦菲「激情床戲」被翻出！陸網：本色出演？
京站威秀驗票員確診！5天足跡曝　寧夏夜市、新光三越、大葉高島
快訊／新北+6「1人感染源不明」　分布5行政區
台灣和立陶宛互設代表辦事處　國台辦回應了
快訊／美國母女返台探親確診！女兒僅7歲
LIVE／新北+6確診重返個位數　侯友宜最新說明
快訊／慈濟買BNT「是樂觀的」　陳時中曝最新進度
疫苗簡訊發送標準遭質疑！　陳時中：會和唐鳳討論

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

失智據點擬「有條件開放」　衛福部：指引最快下週出爐

快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃＋公車司機採檢出爐

快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車　IKEA也入列

快訊／台南查獲人蛇船！7陽性來自印尼和緬甸　 Delta基因定序中

今增4死！臥床6旬婦「發病2天快速死」　急救快篩陰、PCR才轉陽

突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰了

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

失智據點擬「有條件開放」　衛福部：指引最快下週出爐

快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃＋公車司機採檢出爐

快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車　IKEA也入列

快訊／台南查獲人蛇船！7陽性來自印尼和緬甸　 Delta基因定序中

今增4死！臥床6旬婦「發病2天快速死」　急救快篩陰、PCR才轉陽

突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰了

「人類精子庫」邀男大生參賽！比濃度拚活力　無敵選手可獲3萬

5坪小套房2個月電費竟要8000元　專家一眼揪出元凶

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破新北紀錄　侯友宜：膽敢再犯絕不手軟

京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

「4星座」看似無害其實超聰明　牡羊不屑耍心機、處女擅長偽裝

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

高端EUA爭議不斷　劉和然：請中央先把國際上成熟的疫苗買進來

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

京站威秀7／20全面關閉消毒！

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

快訊／今增18例本土病例、另增4死

鄭明典示警：準備颱風防災了！

更多熱門

相關新聞

新加坡解封確診暴增！陳時中：台灣要緩步放鬆

新加坡解封確診暴增！陳時中：台灣要緩步放鬆

國內疫情可望在下週放寬三級警戒，但有重症醫舉新加坡為例，即使疫苗施打第一劑比率逾7成，但僅一週左右的時間，確診數就飆升172例，甚至創下一年來的新高，尤其以KTV、夜店及漁港為較大群聚感染，提醒台灣要以此為鑑。對此，指揮官陳時中表示，會持續觀察相關國家的做法，目前疫情是可控制的，不過仍要緩步放鬆。

20歲也收到疫苗簡訊！莊人祥揭「寄發標準」

20歲也收到疫苗簡訊！莊人祥揭「寄發標準」

30歲以下恐打不到疫苗！年輕人崩潰　陳時中：會盡速把年齡層往下

30歲以下恐打不到疫苗！年輕人崩潰　陳時中：會盡速把年齡層往下

烟花將來「疫苗接種服務比照縣市停班」　受影響者移至下輪預約

烟花將來「疫苗接種服務比照縣市停班」　受影響者移至下輪預約

「基隆+3例」連續+0破功！本土確診地圖曝

「基隆+3例」連續+0破功！本土確診地圖曝

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化創投健身房足跡

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面