彰化知名健身房也爆確診足跡　男人幫創投董座發病日運動1小時

▲彰化創投董座(31歲)到健身房運動1小時。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

PTT鄉民po文，南彰化1間知名健身中心有染疫會員13日到該健身房運動1小時，14日被衛生局匡列篩檢和自主管理，最離譜的是健身房隱匿足跡還持續營業，縣府也沒有公布足跡，對此公關指出，16日有收到衛生局通知後，隨即進行大清消並配合疫調，但強調不能自行公布足跡，絕對可受公評。

經查所謂的染疫會員，正是小型創投董座男(31歲)，他於7月3日、10日及11日曾與台中家教男等「跨縣市特殊社交傳播鏈」接觸，13日發病、14日經PCR採檢後陽性確診，衛生局立即將同住的父(60歲)、母(50歲)、妹妹(30歲)匡列，同時公司職場女員工也有4人匡列隔離，出差搭火車到屏東長治鄉，也有6人採檢。

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▲彰化創投董座(31歲)到健身房運動1小時。（圖／翻攝自批踢踢網站）

健身房公關回應， 16日晚間8點接獲通知後，隨即閉館進行消毒，並依據實聯制，做會員簡訊通知同時段曾接觸的會員，有相關確診者足跡，一切依照衛生局指示辦理。

健身房公關表示，健身房的立場就是全力配合衛生局，16日配合清消後，隔天就恢復營業，並加強實聯制要求，場館也每小時進行消毒，教練也每周進行快篩，來確保會員安全無虞，健身房也不能擅自公布足跡，絕對沒有隱匿疫情。

▲彰化創投董座(31歲)確診。（圖／翻攝自批踢踢網站）

健身房內有確診者足跡，引來不少網友論戰，有網友說「在健身房會汗液交換，就算器材再怎麼擦拭也不是完全消毒」；另有網友說，「不用太擔心」；衛生局長葉彥伯則表示，火車或是健身房，實聯制及清消都做得很好，與確診者接觸者該匡列都已經匡列，疫調不及之處才要公布足跡。

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