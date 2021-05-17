快訊／台電一週停電2次　總統蔡英文道歉：我也很難接受

▲總統蔡英文針對台電接連跳電道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台電興達電廠17日無法維持電力供給，導致部分地區無預警大停電。總統蔡英文晚間9時50分發出道歉文，針對一週內兩次的停電表達歉意，「連我也很難接受。」

台電興達電廠機組17日再度故障，加上下午用電需求持續攀升，至晚間7時35分發電量僅4成，且水情不佳、水力發電無法發揮，8時15分發布國家警報通知，宣布自8時10分因負載突升，供電能力不足，8時50分起C、D分區輪流停電。

蔡英文全文如下：

對於今晚部分地區臨時暫停供電，我感到非常抱歉。大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受。

目前供電已經陸續恢復。不過，不論是什麼原因，台電都必須徹查並公布報告，向國人說明兩次事故的原因，以及電力調度的狀況。

稍早經濟部的說明是：今天中午，高雄興達電廠一號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，導致機組停機。電廠雖然在14時25分排除故障、測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間。下午是靠著水力發電支援而沒有影響供電，不過，到了晚上以後，因為水力發電支援減少，加上興達電廠一號機還在升載中，因此發生局部暫停供電的狀況。

在台電系統自動保護設備、導致分區暫停供電的期間，行政院也動員應變。其中由內政部警政署開設指揮中心，加派警力在可能交通阻塞的路口加強疏導，並防範治安突發事故發生，消防署也全體戒備，因應可能的救援需求。謝謝辛苦的警察和消防同仁。

再次抱歉！

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▼蔡英文全文如下。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

