京站7／20自主停業竟「冒出確診者」　業者：之前真的不知道

▲京站威秀影城通報員工確診，7／20停業消毒一天，此圖為微解封當天影廳工作人員開映前清消環境。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／台北報導

北市府今（7／20）證實7／19晚間收到京站威秀影城員工確診消息，緊急匡列相關人等，剛好京站時尚廣場也在昨天晚間宣布「自主停業」一天消毒，對此有民眾表示內情不單純，今早京站表示，昨天決定停業時還不知道威秀員工確診，是今早才知道有確診消息。且強調威秀員工非京站員工，連員工出入口都不一樣。

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▲京站昨跟進威秀宣布停業一天，並表示是預防性消毒。（圖／京站提供）

政府宣布微解封，電影院採禁止飲食、梅花座等相關措施即可開放民眾進場，豈料京站威秀影城就爆發員工確診消息，威秀昨晚11點多對外發出聲明表示，7／20臨時停業一天，事發緊急也讓網友在PTT上引發討論，今北市府證實昨晚11點收到威秀通知，表示有員工確診，正在匡列相關人員中。

而在京站威秀宣布停業清消不久，京站也對外說明7／20將停業消毒，並表示是因為近期台北地下街發現確診者，因流通入口相近所以是「預防性」消毒。孰料影城就出現確診員工，京站也澄清「決定停業消毒前，真的不知道影城那邊有人確診。」是今早才收到影城方通知，告知有確診員工。

▲京站4樓賣場與威秀影城的連結入口，進入第三級警戒時京站威秀電影院暫停營業。（圖／記者林敬旻攝）

京站也加強說明，影城為威秀端管理，與京站賣場是不同公司，員工的休息區、出入口也完全不同，僅有賣場4樓的連通道有與影城相通，目前7／20停業消毒完後，預計明7／21仍會正常營業，不會延後停業時間。

業界人士表示，現在百貨賣場都非常關注停業消息，推測可能是京站發現威秀緊急停業，所以先採預防措施也停業一天消毒，事前有可能真的不知發生什麼事，若照京站說法兩間是不同賣場，確實算無員工確診或確診者足跡的「預防性消毒」，市府也有規定賣場員工確診，該區域或樓層要停業3天，照理來說京站賣場確實不在停業3天範圍，但一切都還是要依照官方認定。

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