他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

▲羽球天后戴資穎出征東京奧運，在IG分享特別的便當菜色。（圖／翻攝陳冠安 X 黨革青臉書）

記者徐政璿／台北報導

世界球后戴資穎搭經濟艙赴日參加奧運引起國人憤怒，國民黨青年部主任陳冠安今（20日）表示，戴資穎貼在IG上貼出由駐日代表處幫忙準備的第一餐，事實上不適合要備戰的運動選手，他砲轟總統蔡英文「還是沒搞清楚狀況」。

陳冠安表示，運動員的飲食，尤其是備戰狀態，跟普通人吃的絕對不同，像是大家比較熟知NBA的Lebron James，就以只吃白肉蔬果，不太吃豬肉紅肉、高精緻澱粉、含糖加工品聞名，以此保持在運動場上的長效。

陳冠安說，但戴資穎貼出的照片，其實看得出來是有蛋糕、醃製品這些一般人常吃，但或許未必適合運動員吃的食物，尤其去過日本都知道，日本不少食物的口味，其實對台灣人來說，是偏鹹許多的。

陳冠安指出，其實在奧運這種要遠赴他國，甚至他洲的大型賽事，許多國家是備有隨隊廚師，以此來確保運動員在飲食上不會水土不服，並且吃到健康營養對運動表現能加分的食物。

以這次韓國的代表隊，光是隨隊廚師跟營養師，就多達24人，還從韓國運送專門的食材，甚至為此還與東道主日本發生糾紛。從此就可以看出韓國對選手的重視和無微不至的用心。

他表示，這次中華隊有沒有隨隊廚師，在新聞資料上看不出來，不過很明顯的，這頓晚餐並不是由隨隊廚師、不是由體育署，而是由駐外代表處來準備。

「蔡英文你除了說空話其實是可以做實事的。」陳冠安抨擊，蔡英文說體育署的作法不夠貼心，讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，「蔡總統你還是沒搞清楚狀況」，這次的問題不是缺乏溝通跟說明、不是跟選手沒有共識，而是你領導的政府，不夠尊重選手，沒有以選手的福祉作為優先考量。

陳冠安表示，距離奧運還有一點時間，國家元首的論述不要只停留在溝通，「你有權，解決客觀條件的問題，Help一下我們的選手吧」。