人夫提離婚被揪出「外遇單親媽」　小三傳喚未到庭判賠15萬

▲桃園一名人夫婚後被妻子發現外遇，提告卻因時效已過，而免賠償。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名人夫2003年和妻子結婚後育有一子，2015年間他多次向妻子提出離婚要求，都被妻子挽回，但也讓妻子懷疑老公有外遇，委託人跟蹤丈夫後，發現丈夫和一名女子多次進出摩鐵更親密用餐，待妻子查出小三姓名後，怒向老公和小三求償200萬元。不過一審法官認為其時效已過，判元配敗訴，二審卻改判小三須賠元配15萬元。

該名人夫於2003年和妻子結婚，2人育有一子。2015年間，人夫多次提出離婚請求，都被妻子以讓小孩能在健全穩定的家庭中成長挽回，但人夫多次提離婚的動作，也讓妻子懷疑老公是否有外遇對象。

懷疑的種子在心中種下後，元配委託公司員工跟蹤丈夫，發現丈夫和一名女子多次進出汽車旅館，更一起在牛排館環抱、互餵親密用餐，不過礙於當時未能得知女子的身分，且元配欲繼續維持婚姻，不願再深入追究。未料，2018年間，元配偶然知道丈夫的外遇對象就是丈夫的同事，且是一名單親媽媽，而丈夫也向她坦承外遇，怒對丈夫和小三求償200萬元，並在2020年和丈夫合意離婚。

庭審時，人夫和小三卻向法官表示，元配提出的證據光碟日期為2016年1月，距離元配提告求償時已餘2年，主張其時效已過；此外，元配所提出的影像證據畫面，指出2人在2016年間進出汽車旅館4次、在牛排館親密用餐和一同出遊等，僅能證明丈夫與人用餐愉快，畫面其大多模糊且無法辨認，未能證明照片裡的女性就是小三本人。

桃園地院審理後，以時效已過判元配敗訴；元配不服再提上訴，改請求賠償152萬元，庭審時，法院多次傳喚丈夫和小三到場，2人卻都不曾出現，認為2人無正當理由不到場，法院得審酌相關情形，判斷事實真偽。

在時效部分，因丈夫2017年向元配坦承外遇，其時效已餘2年，雖然小三亦主張時效已過，但卻未能證明元配在2年前已向小三告知，因此其請求時效已滅，自無可取。

高等法院審酌證人證詞與相關證據後認為，照片中的女子應就是小三無誤，2人一起進出汽車旅館、相擁餵食時，人夫仍未與元配離婚，小三已逾越一般男女的社交分際，和人夫前往汽車旅館、在餐廳相擁餵食等，使元配和人夫離婚，精神上承受痛苦，審酌其智識與經濟能力後，判小三應賠償元配20萬元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。