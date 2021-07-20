戴資穎擠3星旅館　呂秋遠要求公開官員住處：瞻仰一下納稅錢花到哪

記者崔子柔／綜合報導

中華東奧代表團19日包機前往日本，卻因選手被分配在經濟艙引起爭議，隨後不少人又對於戴資穎入住評價3顆星旅店感到不滿。律師呂秋遠表示，選手堅持要商務艙是想要「尊重」，「房間我們看過了，非常像是我小學畢業旅行住的房間」。

呂秋遠在臉書發文表示，身為一個納稅義務人，不贊成高官們坐商務艙，「我就是覺得應該要給上台的選手，而不是你們」，他認為，這件事情的癥結點，從來不是體育改革很難的問題，而是政府如何尊重選手的問題。

「為什麼安排座位的時候，會『忘記』尊重選手，而是記得『尊重』長官與教練？」呂秋遠表示，體育署許多人早就看到商務艙名單，卻沒有人糾正，「可是，長官你要比賽嗎？教練，你要奪牌嗎？這不是商務艙的問題，這是尊重的問題，憑什麼你優先？」

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▲戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）



呂秋遠認為，如果體育署相關的政務官能因此離職，事務官調離主管職位，且立法院再度修改國民體育法，或許就可以回來再算，否則就應該懲處，「怎麼會是等奧運結束後再說？不過就是商務艙嘛！到時候抓幾個官員記過，回國安排選手坐商務艙，不就好了，是這樣嗎？」

對於羽球代表隊下榻處「Marroad Inn」旅店，呂秋遠則說，「非常像是我小學畢業旅行住的房間，還兩張小床，是要兩人一間的意思嗎」，認為體育署現在應該公開選手以外的人住的飯店房間等級，「讓我們瞻仰一下我的納稅錢花到哪裡，可以嗎？」