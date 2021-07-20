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心疼東奧國手擠經濟艙　律師：在意的不是艙等而是「尊重」

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰，右圖為下榻飯店房間。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

記者黃翊婷／綜合報導

世界球后戴資穎曝光我國東奧選手坐經濟艙前往日本備賽，掀起各界憤怒。律師林智群19日晚間在臉書連續PO出3篇文章，認為這次的經濟艙爭議，「選手在意的，不是那個艙等，而是那個尊重。」並加碼提出2大原諒方案，請搭乘商務艙的官員奪牌或者開箱住宿房間，「如果是住帳篷或膠囊旅館我就原諒他。」

▲▼ 中華東奧主團134人今包機出征東京 。（圖／翻攝直播畫面）

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▲中華東奧主團134人19日包機出征東京 。（圖／翻攝直播畫面）

我國東奧選手19日從松山機場搭包機前往日本，世界球后戴資穎卻在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。隨後這趟飛行選手們全坐經濟艙、長官及總教練坐商務艙的事便傳開了，掀起各界一面倒抨擊，商務艙36人名單很快也被挖出來，包含中華奧會主席林鴻道、體育署副署長洪志昌等人。

雖然教育部長潘文忠與體育署長張少熙19日晚間7點半臨時召開記者會，表示是因為防疫考量才讓選手搭經濟艙，但難平眾怒。總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也陸續出面道歉，沒想到接著又爆出戴資穎下榻3星級飯店，網路評價也只有3.3顆星，再度掀起網友熱議。

東奧國手搭經濟艙，律師「選手在意的不是艙等而是尊重」。（圖／翻攝自Facebook／林智群）

▲林智群認為選手在意的是尊重。（圖／翻攝自Facebook／林智群，下同）

律師林智群19日晚間在2個小時內連續PO出3篇文章，都是在談論國手擠經濟艙前往日本備賽的事，他認為，「選手在意的，不是那個艙等，而是那個尊重。」大多數網友也認同並留言表示，「艙等當然重要，如果跟世大運一樣去義大利，10幾個小時的經濟艙不累垮才怪」、「還要應戰的身體能不能好好休息」、「事先跟選手溝通清楚，這次因為防疫要求無法全部坐商務艙，我相信選手可以理解，問題就是沒跟選手講清楚，還有官員自己去坐商務艙」。

林智群還在文中提出2大原諒方案，第一是請搭乘商務艙的官員，「哪個可以奪牌回來，我就原諒他」；第二是請官員們開箱下榻飯店的房間，「如果是住帳篷或膠囊旅館我就原諒他。」而網友們雖然也很心疼選手的待遇，但還是希望大家能先把負面情緒能量換成鼓勵，在接下來的賽事中為我國選手加油。

▼林智群另外2篇PO文。

東奧國手搭經濟艙，律師「選手在意的不是艙等而是尊重」。（圖／翻攝自Facebook／林智群）

東奧國手搭經濟艙，律師「選手在意的不是艙等而是尊重」。（圖／翻攝自Facebook／林智群）

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