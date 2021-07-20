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驚動5大咖「連總統都道歉」　PTT揭關鍵：只有戴資穎有這砍戰

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲世界球后戴資穎搭經濟艙赴日征戰。（圖／翻攝自戴資穎IG）

記者周亭瑋／綜合報導

繼爆出代表我國的東奧選手們，搭乘經濟艙赴日征戰，「世界球后」戴資穎在IG分享的飯店照，再度點燃全民怒火，連總統蔡英文都對此道歉。就有網友細數，這次風波驚動了5位大咖，引爆PTT熱論，狂嘲「選票快跑光了！」

中華東奧代表團搭乘經濟艙、入住三星飯店一事，引起全國譁然。對此，總統蔡英文在臉書發文致歉，「這種行為不夠貼心、細心，讓選手們觀感不佳，我非常遺憾。」同時也解釋，是因為防疫需求，改變搭乘商務艙的原則。

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對此，一名網友在PTT發文大呼，「是不是只有戴資穎才能有這砍戰？竟然一次驚動總統、行政院長、教育部長、體育署長出來道歉，平時也沒看他們對誰道歉，現在通通都出來，如果其他運動，是不是就誰管你？」

▲蔡英文、賴清德出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德分別在臉書道歉。（資料照／記者林敬旻攝）

一席話吸大票鄉民洗版，紛紛回應「是，她當紅而且粉絲超多」、「世界球后啊」、「年輕人的選票啊，不得不演一下」、「有實戰成績的還敢給經濟艙，真的皮癢」、「民進黨已經被看破手腳，下屆吃屎吧」、「看到蔡英文、蘇貞昌都出來噴了，我看沒幾個側翼敢亂了吧」、「人家世界球后，台灣奪牌希望」、「熱門運動像陳金鋒彭政閔發聲也有差」、「世界第一名的選手才敢喊啊」。

另外，副總統賴清德在臉書和選手的合照，也遭洗版罵爆；對此他道歉並表示，「當下，我的確不知道即將出發的選手搭乘的是經濟艙，實在很抱歉。奧運選手，代表國家爭取最高榮譽，理應受到最妥適的安排，相關單位正檢討改進。」

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