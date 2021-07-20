降二級「觀察重點」曝！兩方向鬆綁管制　這些場所要戴口罩

圖文／鏡週刊

疫情三級警戒滿2個月，繼日前微解封放寬部分管制，本刊調查，疫情能否在26日降級，關鍵就在本週，只要疫情持續趨穩，未有新群聚爆發，本週將朝二方向研議降級後的相關防疫管制。

對抗疫情，台灣本土病例至19日止已連續9天低於30例，並未出現大規模且感染源不明的社區群聚，確診人數一度降至個位數。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日在跨部會擴大防疫會議上、向行政院長蘇貞昌報告說，目前疫情趨緩，「已接近降為二級的標準」，但考量國際疫情依然嚴峻，邊境管制仍應嚴防，縱使降級，也需配合嚴謹的管制措施，會採緩坡方式緩步實施。

本刊調查，儘管近二週本土案例明顯趨緩，甚至一度低至個位數，但決策高層表示，台北市、新北市仍偶出現小型群聚，本週將是觀察重點，若包含雙北市在內，各縣市確診人數都能明顯壓在個位數字，不再有新的群聚感染發生，疫情警戒就有望在26日後降級，本週將開始研議鬆綁相關管制措施的配套，但也直言，國外解封後常見疫情再起，為避免重蹈覆徹，有些防疫規定即便降級「也暫時回不去了」。

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決策高層指出，相關防疫措施若要鬆綁有二大方向，一是能否維持社交距離、減少近距離接觸，二是評估會不會與無法掌握名單的不特定人接觸，背後考量的防疫原則就是一旦染疫，能否精準疫調、迅速鎖定傳播鏈，因此降級後包括脫口罩、集會等配套也都會朝此方向研議；例如降至二級後，室內外展演或集會活動預期可望再鬆綁，但前提仍必須採固定座位且是梅花座，另也須全程佩戴口罩、禁止飲食並落實實聯制，以及提報地方主管機關核准後才能舉行，相關配套會經指揮中心研議後拍板。

而根據《疫情警戒標準及因應事項》，目前三級警戒要求外出全程佩戴口罩，並停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，至於二級警戒僅針對營業場所、公共場域或高感染傳播風險場域，要求民眾戴口罩，集會活動人數則訂為室內禁止100人以上、室外禁止500人以上。



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