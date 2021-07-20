第三輪預約170萬人今上午10時起收簡訊　7／23開打AZ

▲第三輪可接種疫苗為AZ。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

第三輪公費疫苗意願預約昨日（19日）中午12時收單，全國約有887萬人完成登記，其中有170萬人可接種，今日（20日）上午10時起收到簡訊後，就可以上網預約施打疫苗，預約接種期程至7月22日中午12時截止。

中央流行疫情指揮中心19日表示，第三輪意願登記全國共有887萬人完成登記，其中約495萬人有意願接種AZ疫苗；而該系統平台自20日上午10時起，將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日（含）以前出生民眾，約170萬人陸續發送簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止。

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▲第三輪疫苗預約簡訊20日起陸續發送。（圖／指揮中心提供）

指揮中心強調，第三輪可接種疫苗為AZ，施打期間為7月23日至29日，未來將視疫苗到貨量，每週二發送簡訊，提醒民眾預約接種，若接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。

此外，指揮中心提到，系統平台19日中午12時後暫時停止意願登記，後續會視疫苗到貨量重開意願登記，重新開啟之後，若民眾增勾或改勾AZ疫苗，將於第三輪意願登記接種AZ疫苗的495萬人優先處理後，再接續處理。

COVID-19 公費疫苗預約登記：https://1922.gov.tw/vas/