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婦打莫德納10天後「喘不過來」亡　澎湖首例家屬曝病史

三總澎湖分院急診室（圖／翻攝自Google地圖）

▲張婦被家人送到三總澎湖分院，無奈經過急救仍回天乏術。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

澎湖縣馬公市鎖港里68歲張姓婦人在接種莫德納疫苗10天後，因為心因性休克死亡。家屬表示，張婦雖然有高血壓、糖尿病史，但沒有心臟疾病的病史，哪知道7月14日晚上7時吃完晚餐後，就突然呼吸喘不過來、口吐白沫，送醫急救仍回天乏術，因此懷疑死因與接種疫苗有關。

根據《自由時報》報導，張婦7月4日在馬公第二衛生所接種莫德納，14日晚上7時吃完晚餐後，突然呼吸喘不過來，送醫途中口吐白沫、昏迷不醒，經三總澎湖分院急診室值班人員搶救，仍因心因性休克死亡；由於張婦沒有心臟疾病的病史，家屬懷疑死因可能與疫苗有關，一度考慮解剖，不過考量到23日就要出殯，最後還是希望讓逝者安息，只是仍想呼籲相關單位重視這個問題，不要再讓悲劇發生。

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▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

▲家屬質疑死因與施打莫德納疫苗有關。（示意圖／記者呂佳賢攝）

此外，高雄市也有一起接種疫苗後死亡的案例，蔡姓男子在接種莫德納疫苗後8小時，被人發現倒臥在家中猝死，19日經過法醫解剖相驗，確認為「心血管阻塞」死亡，不過是否跟疫苗有關，要等到3個月後才能確定。

法醫高大成依照過去經驗表示，「死亡的原因是什麼，那個地方就要做是否有疫苗的成分在裡面，或是疫苗產生的問題」，蔡男是在注射疫苗後8小時死亡，所以不能排除疫苗跟死亡之間的可能性，「要給人家作清楚啦！免驚賠啦（政府不要怕賠償死者家屬）。」

高大成說，AZ疫苗是引發血管裡栓塞，而其栓塞的栓子是由嗜伊紅性白血球所形成的栓子（eosinophils），即是過敏性反應所形成，那就有可能與AZ疫苗有，如果栓篩不是過敏，是一般發炎那就沒關聯；如果是莫德納，會造成心肌發炎，心肌炎的周邊細胞都是嗜伊紅性白血球的發炎細胞（eosinophils），即是過敏性反應所形成，就可能與注射疫苗有關，如果都是一般的發炎細胞（嗜中性白血球）等等，可能就是本來的疾病所導致。

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