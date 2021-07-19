「還等比賽完？」　周玉蔻：該負責的首長今晚就走人啦！

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對東奧選手19日搭經濟艙前往東京，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠都親上火線道歉。對此，名嘴周玉蔻也看不下去怒轟「該負責的首長，今天晚上就應該自己收拾包袱走人啦！」

周玉蔻19日在臉書表示，一個政府內閣做事，搞的總統、閣揆都道歉！有臉皮、該負責的首長，今天晚上就應該自己收拾包袱走人啦！還等比賽完？

對於東奧選手搭經濟艙事件，蔡英文19日晚間在臉書道歉，她表示，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，沒妥善安排。選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊，「我認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾」。

蔡英文指出，曾承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則，對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，「我必須要表達歉意」，接下來，請代表團的行政和後勤團隊，盡最大努力安排選手、教練搭乘商務艙，若真的因為防疫因素無法安排，也請事先充分溝通說明，取得共識，「選手們為了國家，背負著壓力和防疫要求參加奧運，多一分細心和貼心，這是我們應該做的」。

蘇貞昌也強調，「主角是選手，不是陪同官員。」發生讓相關行政人員搭乘商務艙、而選手搭乘經濟艙一事，思慮顯有不周，「我要向所有奧運代表團選手致歉」，除了致電戴資穎，向她說聲對不起，也請體育署向所有選手轉達政府的歉意，至於整起事件，待奧運結束後，會請教育部提出檢討報告，追究該追究的責任。

對於是不是回程沒有搭乘商務艙狀況，體育署長張少熙表示，本來包機商務艙有限，不可能選手都安排，7月12日行前說明會，有跟教練、選手溝通過，很遺憾表達可能不夠清楚，無法讓訊息充分讓大家了解。