國手出征東奧「擠經濟艙」　館長：台灣體改就是笑話

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記者趙蔡州／綜合報導

我國東京奧運代表團19日統一包機飛往日本，不料包含世界球后戴資穎在內的選手們竟全坐經濟艙，教練及中華奧會主席林鴻道等人卻坐商務艙，引起社會譁然。對此，「館長」陳之漢19日晚間表示，身為一個體育人，台灣體改本來就是個笑話，「2016年我直播講過了，2021年了改了什麼，改你XX！」

館長19日晚間在臉書發文，評論東奧選手搭乘經濟艙事件，下列為臉書全文：

今天看到奧運選手商務艙事件

大家罵聲連連 但是！

身為一個體育人台灣體改

本來就是個笑話

到現在還是一堆家族協會

爸爸理事長媽媽秘書長之類的

培養選手跟比賽經費更是笑死人

協會是用來拿補助款賺錢的

這大家都知道就政府不知道而已

2016年我直播講過

2021年了改了什麼？改你XX！

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▲我國東奧選手19日包機飛日本，政府相關單位卻安排選手搭經濟艙，館長19日晚間在臉書發表看法。（圖／翻攝自館長直播）

根據立院公報「第109卷第三期」會議紀錄，國民黨立委洪孟楷質詢行政院長蘇貞昌時，提到7月24日馬上要迎來東京奧運，選手要前往日本參加比賽，相關準備做得如何，尤其是路線的部分，「以往都有說，運動員人高馬大，坐在經濟艙，可能會較為困難，希望能夠多挪一些經費，讓選手們坐得寬敞」。

當時教育部長潘文忠保證，「現在是選手、教練會坐商務艙，這個已經做好規劃」，洪孟楷聽了再度詢問「全部的選手、教練都坐商務艙，確定嗎」，潘文忠回答「是」，洪孟楷才終於表示，希望能照顧好選手，「你照顧選手，我肯定你」，結束質詢。

潘文忠當時不斷保證，選手及教練都會坐商務艙，也強調「已經做好規劃」，如今選手卻全數搭乘經濟艙赴日，消息瞬間引發民眾眾怒，儘管已經開記者會、鞠躬道歉，還是讓人無法諒解。

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