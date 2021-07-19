專案包機？東奧代表團搭「華航定期航班」　體育署：慎重考慮的安排

▲戴資穎發文表示搭乘經濟艙參與東奧，引起網友熱議。（圖／翻攝IG）

記者黃凱翊／綜合報導

因為世界球后戴資穎在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，才讓奧運代表團選手搭乘經濟艙的事件被揭露，並造成網友群情激憤，教育部長潘文忠的臉書更是被網友灌爆。教育部晚間緊急召開記者會向所有選手致歉。

有媒體質疑，此次冬奧代表團搭乘的華航CI220班機是華航一般的定期航班，如果是專案航班的話，經濟艙及商務艙的餐點都會是特製，但根據華航今天釋出的照片中發現，經濟艙和商務艙的餐點並不同，質疑體育署是否真有為代表團申請專案航班，同時也認為選手們都在高雄受訓，卻不從高雄出發，反而是選擇搭高鐵前往松山機場搭機，增加選手移動途徑。

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對此體育署署長張少熙回應，在整個安排航班的過程中，都是經過慎重考量，雖然代表團是在高雄受訓，但由於松山機場飛羽田機場距離比較近，再加上時間點等考量，當初才會選擇從松山機場出發，未來會再針對選手的各項情況，不排除未來將從高雄直接出發。

另外，教育部長潘文忠表示，有關今天東京奧運代表團啟程前往日本，搭乘經濟艙安排沒有讓國手前往日本途中有最好照顧，確實思慮不周，這裡要和體育署署長張少熙，向所有奧運代表團國手致上最大致歉。

▼教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）