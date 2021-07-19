戴資穎擠經濟艙…網翻蔡英文2016允諾「選手搭商務艙」：超級打臉

▲網友翻出蔡英文2016年對奧運選手的承諾。(圖／記者張克銘攝)



記者鄒鎮宇／綜合報導

2020東京奧運中華代表隊19日統一包機，搭乘經濟艙從松山機場出發，但世界球后戴資穎卻在上飛機才知道座位竟是經濟艙，引起網友熱議。有網友翻出2016年《ETtoday新聞雲》報導，發現總統蔡英文曾承諾會讓選手都搭商務艙的說法。

總統蔡英文2016年07月21日對奧運選手喊話，除了期勉選手創造最佳成績、比賽順利之外，也在致詞上強調要增加經費，「每年的體育經費都要逐步調升，8年後要讓體育經費倍增。未來選手、教練出國比賽以商務艙為原則。」

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▲世界球后戴資穎。（圖／記者湯興漢攝）



上述內容在戴資穎搭乘商務艙後，被網友翻出並PO在PTT。原PO表示，2016年說過的話，2021卻突然做不到，「到底發生了什麼事，可以導致時空背景不同？說好的商務艙呢？還是華航比較屌，經濟艙等級跟商務艙一樣？」

網友看完紛紛留言，「只有總教跟長官商務，真的吼」、「超級打臉」、「都過五年了，時空背景一樣嗎」、「你以為商務艙位置很多嗎？選手坐滿了，長官要坐哪裡？懂不懂規矩？」也有人說，「原則不等於一定啊」、「防疫包機的成本比非疫情期間的商務艙還高吧」、「是因為疫情關係，統一包機，商務艙不夠」。

▼戴資穎在IG發出限時動態說好懷念商務艙。（圖／翻攝自戴資穎IG）



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