稱掌握食藥署內部要件　鄭麗文：內容證實EUA審查就是打假球！

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

衛福部今（19）日通過高端疫苗EUA，食藥署長吳秀梅表示，高端疫苗將適用於20歲以上成人接種，兩劑須間隔28天，每個月也要提供安全監測報告。對此，國民黨立委鄭麗文指出，上禮拜五有一份食藥署內部開會的資料外洩，「這份資料證實緊急授權的過程中都在走過場、打假球！」

鄭麗文今在國民黨團記者會中表示，在這份食藥署6月16日製作的內部開會報告裡，5到8月底國產疫苗評估、出產期程都已經規畫完畢，其中包括了在6月25日食藥署要召開EUA的專家會議，但6月4日食藥署就已經完成第1批高端9萬劑疫苗檢驗，「這等於是高端在還沒有進入EUA之前，食藥署就已經讓高端進行疫苗商業製造！」

鄭麗文指出，報告中6月4、18、25日之前，食藥署就完成3批高端疫苗檢驗，不合率高達82%，生產的54萬劑中，只有8.8萬劑合格。但食藥署依然按照期程，讓高端在6月11日檢送2期臨床數據、6月15日檢送2期臨床試驗報告和EUA申請。表格中也可看出，高端在8月31日預計完成200萬劑疫苗，完全符合蔡英文曾對外公布台灣7月國產疫苗施打、8月底200萬劑的時程。

鄭麗文表示，高端疫苗不合格率超過8成，蔡英文不可能不知道，否則她不會改口說7月底施打只是期望；其次，不合格的疫苗要在1個月內通過，根本就是天方夜譚，在發生高端疫苗多批次檢驗不合格的狀況之下，國產疫苗要在7月底或8月底施打已無可能，「後續如何善後、責任誰負？陳時中和食藥署要在1天之內向國人交代清楚。」