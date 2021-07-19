一疼痛就吃止痛藥！專家揭「嚴重後果」：損害肝腎功能

▲食藥署提醒，濫用止痛藥易影響肝腎功能。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／台北報導

新冠疫情尚未完全平息，醫院與診所也是風險較高的場所，因此民眾在生活中有任一部位出現疼痛，像是頭、胃、肌肉、經痛等症狀就會自行買藥來服用，但究竟止痛藥是可以任意吃嗎？對此食藥署發文解惑，若長期依賴恐怕會損害肝腎功能。

食藥署闢謠專區於13日公告，運動傷害、姿勢不良容易引發手腳或肩頸痠痛等症狀，許多民眾不就醫選擇吃成藥，常見的非處方止痛藥分為兩類，分別是「非類固醇類消炎止痛藥 （NSAIDS）」以及「乙醯胺酚 （Acetaminophen）」，前者是藉由抑制前列腺素合成來緩解發炎反應，這兩者針對一般疼痛皆有止痛及舒緩的效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署呼籲，若已依據藥品說明書（仿單）使用上述兩類消炎止痛藥，疼痛感卻一直沒有減緩，甚至出現新症狀，就應立即就醫，不可延宕，由醫生來診斷引起疼痛的原因，並協助患者開立適合的藥物，否則長期自行服用，容易依賴並導致濫用，嚴重的話可能會損害肝腎功能，反而造成反效果。

食藥署提醒，民眾前往藥局購買非處方止痛藥時，別忘記先諮詢藥師，並再三確認用法和用量，主動告知目前有在服用的藥物種類，讓藥師能判斷是否會出現交互作用的情形，來保障民眾的用藥安全。