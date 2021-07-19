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高端到底行不行？醫分析「1數據值得期待」：有望成重要戰略武器

記者邱晟軒／綜合報導

高端疫苗上周完成補件，衛福部食藥署昨天完成專家審查會議，通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，允許專案製造。不過，針對仍有許多民眾對高端疫苗抱持疑慮，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」發文解釋，「這支疫苗以技術方式來說，本來就屬於安全性較佳的種類，目前實驗也是同樣的結果，且中和抗體效價比AZ高很多倍，因此保護力值得期待！」

食藥署長吳秀梅今在防疫記者會上表示，核准高端疫苗專案製造申請案，適用於20歲以上成人，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告，以保障國人用藥安全。

吳秀梅指出，高端疫苗中和抗體幾何平均效價比值95%信賴區間下限，為AZ疫苗的3.4倍，高於標準要求的0.67倍。高端疫苗的血清反應比率95%信賴區間下限為95.5%，高於標準要求的50%。

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▲▼0719高端疫苗製造。（圖／指揮中心提供）

▲▼0719高端疫苗製造。（圖／指揮中心提供）

▲高端疫苗通過EUA，允許專案製造。（圖／指揮中心提供）

對此，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」發文向仍有疑慮的民眾解釋，「高端這支疫苗以技術方式來說，本來就屬於安全性較佳的種類，目前實驗也是同樣的結果，「至於保護力方面，要驗證真實的保護力，只能讓很多人施打之後，暴露在感染環境中，看有打跟沒打的人感染的差異，但現在要這麼做，會有倫理的問題。因此現在沒這樣的真實數據。」

「MedPartner美的好朋友」表示，目前各國研究，發現中和抗體效價越高，保護力通常會越強，而高端疫苗在目前實驗中，「中和抗體效價比AZ高很多倍，因此保護力值得期待。」

「MedPartner美的好朋友」說，在安全性相對無虞（但永遠沒辦法說無風險），保護力可能也不錯的狀況下，核准專案製造，並且持續監控安全性，並同時在國內外評估施打後在真實世界的保護力。

「MedPartner美的好朋友」認為，這支國產疫苗，如果之後在混打，或者是第三劑的研究有慢慢出來，效果都不錯的話，在明年可能會是我國面對明年疫情，以及拓展疫苗外交的重要戰略武器。

「MedPartner美的好朋友」最後還是呼籲，生產到正式開始施打還要一段時間，現在你有什麼疫苗就趕快先打什麼了。大家一起把疫苗覆蓋率拼起來再說！

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