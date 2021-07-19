疫苗不良事件增104例！「有24人死亡」AZ、莫德納各占一半

記者趙于婷／台北報導

7/16~7/18新稱104件疫苗接種後不良事件，其中24件死亡，疑似嚴重不良事件45件。指揮中心表示，死亡事件中，新增12例AZ接種後發生，另12例是莫德納接種後發生死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心發言人莊人祥說明，7/16~7/18新增104件疫苗接種後不良事件，其中有12例AZ接種後死亡事件，為9女3男，年紀在52歲~92歲之間，是接種後1天到29天之間發生；另外12例是莫德納，為5女7男，是接種後當日到14天之內發生。

而在疫苗登記預約平台方面，指揮官陳時中今也宣布，第三輪預約將在7/20發送簡訊，符合第六、八、九、十類及1973年12月31日（含）以前出生者，約有170萬人會陸續收到簡訊通知預約接種，施打期間為7/23至7/29，未來也會視疫苗到貨量，固定在每周二發送簡訊，接獲簡訊但沒有完成預約者，會自動加入下一次簡訊通知名單。

另外，陳時中也提醒，今日12:00後會先暫停意願登記，後續會視疫苗新貨後重開意願登記。陳時中說，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，會以第三輪意願登記接種AZ疫苗495萬人優先處理後，再接續處理。