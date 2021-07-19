高端疫苗過EUA「產能待提升」　陳時中：8月應該可以有少量供應

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗通過EUA，食藥署長吳秀梅表示，高端疫苗將適用於20歲以上成人接種，兩劑須間隔28天，每個月也要提供安全監測報告。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高端產能相對較低，EUA也剛通過，提高產能需要一定時間，等到ACIP通過後，會再研擬施打計畫，8月份應該可以有少量供應。

高端疫苗6月中送件後，因資料不齊被要求補件，7月14日完成補件後，已由食藥署進行緊急授權審查。

食藥署長吳秀梅今（19）日表示，食藥署為積極因應新冠病毒疫情防疫需求，於110年7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗（以下簡稱高端疫苗）專案製造申請案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳秀梅提到，高端疫苗與AZ疫苗進行中和抗體比較，在95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍，高端疫苗組血清反應比率信賴區間下限為95.5％，遠大於標準要求50%。與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。

吳秀梅另表示，聯亞送件後，食藥署都積極在審查中。至於AZ在中研院實驗室測出的抗體效價，陳時中表示，在各個廠牌還沒審查完畢之前，應該不會公佈。