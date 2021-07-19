快訊／侯友宜宣布：漫畫、光碟出租店　19日起開放外借、外送

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心宣布713微解封，新北市長侯友宜強調仍要以「管制」為原則，每週視疫情狀況滾動式修正，繼上週微解封僅開放藝文場館室外空間，侯友宜19日在防疫記者會宣布，針對漫畫及光碟出租店，19日起開放外借、外送。

侯友宜說明，漫畫及光碟出租店微解封，建議採預約制，消費者不得進入營業場所，由業者代為取書，返還後、出租錢物品均需消毒，違反者處3千至1萬5千元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，累計1,778,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,761,879例排除)，其中15,429例確診。2020年起累計769例COVID-19死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。



▲新北疫情0719。（圖／翻攝直播）

▲新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）