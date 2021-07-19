快訊／林口三井緊急篩檢3200位員工　侯友宜：完成2件事才可復業

記者林銘翰／台北報導

林口三井Outlet傳出員工確診，新北市長侯友宜表示，新北市政府立即通知業者啟動安心企業快篩，目前大約有3200位員工，須經完成清消篩檢、健康監測管理才可以復業，林口三井也將進行2天的大規模企業快篩。

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，累計1,778,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,761,879例排除)，其中15,429例確診。2020年起累計769例COVID-19死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



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