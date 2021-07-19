快訊／726解封跟隨中央降級？　侯友宜：要看「這件事」能不能做好

記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中日前坦言，「7月26日降級可能性很高」。有關是否會跟進中央腳步，新北市長侯友宜19日表示，疫情千變萬化，必須戒慎恐懼面對這個禮拜的疫情，「目前還是滾動式檢討」。

國內疫情逐漸降溫，7月單日確診數皆維持在兩位數，17日更下降至個位數，為全國自5月19日實施三級警戒以來的新低，陳時中日前更坦言，「7月26日降級可能性很高」。

新北市政府19日下午舉行新冠肺炎防疫應變會議，侯友宜表示，距離解封還有一個禮拜的時間，疫情還是一句話，就是會千變萬化，因此必須戒慎恐懼面對這個禮拜的疫情。

侯友宜也說，新北市能不能更穩定地控制好疫情，目前還是視情況滾動式跟討，「能不能把疫情控制到更好的狀況，再來跟市民朋友報告」。

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，累計1,778,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,761,879例排除)，其中15,429例確診。2020年起累計769例COVID-19死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



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