　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／新北11例感染源曝光　淡水3人家戶感染、土城阿嬤採檢確診

記者杜冠霖／新北報導

新北今新增11例確診案例，為全台最多，新北市長侯友宜表示，有6人是新增案例，5人居家隔離時陰轉陽性。新增個案中，淡水3人是家戶感染，有1名是昨天確診後傳給阿嬤，另外有1個是早期個案傳給太太，這些感染源都非常清楚。

侯友宜表示，5名居家隔離都是舊案，其中在泰山的個案是貨車司機傳給太太再傳給客戶，板橋則是阿嬤傳給孫子、三重為家禽市場員工居家隔離期間陰轉陽，與台北市相關則有2人，同事確診後傳給一對情侶。

侯友宜表示，新增個案中，淡水3人是家戶感染，有1名是昨天確診後傳給阿嬤，另外有1個是早期個案傳給太太，這些感染源都非常清楚。至於土城新增1名案例，是一名阿嬤因為身體不舒服到醫院，採檢時確診，但丈夫、兒子都是陰性，板橋1例確診個案為電子公司員工，但很久沒去上班，泰山有1個是到輔大醫院就醫時，採檢陽性。

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，累計1,778,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,761,879例排除)，其中15,429例確診。2020年起累計769例COVID-19死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

ET快訊
快訊／台中登山步道「2人遭雷擊」！消防急救援
快訊／陳其邁有信心：很可能降二級！高雄18天零確診
LIVE／北市擬國中小學分流上課　柯文哲最新說明
快訊／某光電公司疑「化學氣體外洩」　1人無生命跡象
快訊／新北公布2確診足跡　去過小七、市場
AZ打完3hrs開始漲奶！　妹子3天嘴破「至少15洞」
快訊／台中家教男新足跡曝！曾搭普悠瑪　再匡列5小黃運將
快訊／新北確診者曾在義享天地某火鍋店上班！匡列15人採檢
快訊／高端疫苗通過EUA　蔡英文、賴清德施打規劃曝
快訊／林口三井緊急篩檢3200位員工　侯友宜：完成2件事才可
戴資穎上機才知搭經濟艙　戴爸爸：被騙感覺很不舒服
開放預約疫苗「48歲以下都沒望」　網揪1關鍵狂噴：喜迎高端
快訊／新北＋11「淡水最多」！　各區確診公布
快訊／蔡英文帶頭打高端疫苗？　陳時中回應了
台灣降級不解封　陳時中說英國「大膽」：日增4萬例也解封
LIVE／新北＋11　侯友宜公布「微解封新措施」
高端通過EUA！周玉蔻想哭：我可以打疫苗了　放棄莫德納是對的
吳亦凡驚爆從不戴套「偏好未成年處女」！　床戰對話曝：妳忍一下
快訊／打疫苗後增24人死亡！　AZ、莫德納人數曝光
快訊／桃園虎頭山步道赫見2具屍體！　已成白骨
快訊／高端EUA過關！　聯亞股價16分鐘噴漲38％
現場曝光！World Gym爆有會員確診　年輕男退費見這幕無
柯P拋「5人到校、20人在家上課」　陳時中回應
陳時中：726「降回二級」可能性很大　一爆發就緊縮

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／高端納入施打計畫？　劉和然：國人有沒有信心才是最重要的

快訊／北市+1在中正區！各區單周確診數字曝光　柯文哲：別太輕敵

快訊／新北公布2確診足跡　板橋7-ELEVEN、湳興公有市場

快訊／726解封跟隨中央降級？侯友宜：要看「這件事」能不能做好

LIVE／北市+1例！擬舉債80億自購第三劑疫苗　柯文哲最新回應

快訊／高端疫苗通過EUA申請　蔡英文、賴清德目前施打規劃曝

快訊／侯友宜宣布：漫畫、光碟出租店　19日起開放外借、外送

快訊／林口三井緊急篩檢3200位員工　侯友宜：完成2件事才可復業

快訊／新北11例感染源曝光　淡水3人家戶感染、土城阿嬤採檢確診

快訊／新北＋11「淡水最多」　各行政區確診人數公布

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

直擊台中「逢甲夜市」微解封情況　首周末湧大量人潮！現場畫面曝光

快訊／高端納入施打計畫？　劉和然：國人有沒有信心才是最重要的

快訊／北市+1在中正區！各區單周確診數字曝光　柯文哲：別太輕敵

快訊／新北公布2確診足跡　板橋7-ELEVEN、湳興公有市場

快訊／726解封跟隨中央降級？侯友宜：要看「這件事」能不能做好

LIVE／北市+1例！擬舉債80億自購第三劑疫苗　柯文哲最新回應

快訊／高端疫苗通過EUA申請　蔡英文、賴清德目前施打規劃曝

快訊／侯友宜宣布：漫畫、光碟出租店　19日起開放外借、外送

快訊／林口三井緊急篩檢3200位員工　侯友宜：完成2件事才可復業

快訊／新北11例感染源曝光　淡水3人家戶感染、土城阿嬤採檢確診

快訊／新北＋11「淡水最多」　各行政區確診人數公布

扯！波蘭泳協出包搞錯名單　害6選手才剛到東京就被迫返國

媽媽無預警告知罹患癌症　阿Sa眼淚失控當場爆哭！

快訊／台中大坑登山步道傳「2人遭雷擊」！消防急救援

陸南水北調中線工程7年輸送400億立方公尺　7900萬人受益

賈永婕現身台南　捐贈台南市立醫院電子喉頭鏡與PAPR

航海王揚帆！長榮周三出關今漲4.2%　陽明法說會登場收平盤

快訊／高雄18天零確診！陳其邁有信心：很可能降二級

快訊／高端納入施打計畫？　劉和然：國人有沒有信心才是最重要的

快訊／北市+1在中正區！各區單周確診數字曝光　柯文哲：別太輕敵

陳聖平連3戰安打　延長賽敲致勝安當英雄

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

政治熱門新聞

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

快訊／陳時中「已近降二級標準」　蘇貞昌指派李孟諺盤整降級準備

5人到校、20人在家　柯文哲曝國中小學開學規劃

中央擬再推振興券救餐飲業　最快上路時間曝光

快訊／新北＋7足跡曝！　新莊體育館待50分鐘、2個黃昏市場入列

陳時中拒曝疫苗價格　他列台積電反批

考慮舉債80億！柯文哲想自購第三劑

快訊／陳政聞請辭獲准　蘇貞昌要求：行政官員應謹言慎行

行政院高官在頂級Villa群聚？　蘇貞昌已知！真相、後續處理曝光

美軍「C130運輸機」悄抵桃機載貨！

開放2、3類打第2劑莫德納　她怒批：要民眾等第1劑卻讓官員先打？

政院擬發振興券救餐飲　最快本週開會

「身體是自己的」　焦糖：你想等國產就等

快訊／新北＋11「淡水最多」　各行政區確診人數公布

更多熱門

相關新聞

快訊／侯友宜宣布：漫畫、光碟出租店　19日起開放外借、外送

快訊／侯友宜宣布：漫畫、光碟出租店　19日起開放外借、外送

中央流行疫情指揮中心宣布713微解封，新北市長侯友宜強調仍要以「管制」為原則，每週視疫情狀況滾動式修正，繼上週微解封僅開放藝文場館室外空間，侯友宜19日在防疫記者會宣布，針對漫畫及光碟出租店，19日起開放外借、外送。

快訊／侯友宜：林口三井緊急3200位員工　完成2件事才可復業

快訊／侯友宜：林口三井緊急3200位員工　完成2件事才可復業

快訊／新北＋11「淡水最多」　各行政區確診人數公布

快訊／新北＋11「淡水最多」　各行政區確診人數公布

LIVE／新北＋11　侯友宜公布微解封新措施

LIVE／新北＋11　侯友宜公布微解封新措施

救餐飲業！行政院規劃再發振興券　侯友宜：樂見其成

救餐飲業！行政院規劃再發振興券　侯友宜：樂見其成

關鍵字：

侯友宜新北防疫

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面