快訊／新北11例感染源曝光　淡水3人家戶感染、土城阿嬤採檢確診

記者杜冠霖／新北報導

新北今新增11例確診案例，為全台最多，新北市長侯友宜表示，有6人是新增案例，5人居家隔離時陰轉陽性。新增個案中，淡水3人是家戶感染，有1名是昨天確診後傳給阿嬤，另外有1個是早期個案傳給太太，這些感染源都非常清楚。

侯友宜表示，5名居家隔離都是舊案，其中在泰山的個案是貨車司機傳給太太再傳給客戶，板橋則是阿嬤傳給孫子、三重為家禽市場員工居家隔離期間陰轉陽，與台北市相關則有2人，同事確診後傳給一對情侶。

侯友宜表示，新增個案中，淡水3人是家戶感染，有1名是昨天確診後傳給阿嬤，另外有1個是早期個案傳給太太，這些感染源都非常清楚。至於土城新增1名案例，是一名阿嬤因為身體不舒服到醫院，採檢時確診，但丈夫、兒子都是陰性，板橋1例確診個案為電子公司員工，但很久沒去上班，泰山有1個是到輔大醫院就醫時，採檢陽性。

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，累計1,778,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,761,879例排除)，其中15,429例確診。2020年起累計769例COVID-19死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

