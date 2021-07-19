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社會 社會焦點 保障人權

玩線上遊戲遇假援交　超商店員機警通報...幫他保住3萬元

▲潮州警分局光華派出所警員曾雅琳、邱泓諭成功阻止黃男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局光華派出所警員曾雅琳、邱泓諭成功阻止黃男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鄉鎮黃姓鎮民玩線上遊戲遇到假援交，要他購買3萬元遊戲點數，超商人員發現有異，報警處理，潮州警方趕到，發現他已離離開，掌握其特徵後趕緊尋找，果然在另一家超商內找到他正準備購買遊戲點數，及時戮破騙局，阻止他被騙，黃男十分感激。

潮州警分局光華派出所警員曾雅琳、邱泓諭於日前下午14時許執行巡邏勤務中，接獲潮州鎮三林路段超商店員報案稱有民眾疑似遭詐騙，警方到場時店長告知警方該男子已經離開超商。

詢問該男子情況及特徵，三林店超商店長表示，黃男神色及行為有異，欲購買點數，卻一直持續不斷地在講電話，深覺懷疑男子遭受詐騙，於是請求警方到場，因黃男無法順利購買遊戲點數而離去。

警方掌握黃男特徵後，於周邊路段超商四處找尋，最終在潮州鎮四維路(潮維門市)發現他，他當時正持6張5000元GASH遊戲點數加值繳費單(共新臺幣30000元整)至櫃檯準備繳費。

警方立即請他至一旁詢問及了解原因，黃男一開始稱自己玩手機線上遊戲，故需購買遊戲點數，經檢視其LINE對話內容，發現黃男係因假援交而遭受詐騙，警方告知其詐騙手法後，成功阻止民眾受騙。

分局長黃國源呼籲詐騙手法層出不窮，現手機通訊軟體發達，詐騙集團常使用會以感情、生活困苦或遇難等方式博取信任，故意製造陷阱來騙取錢財，民眾若接到此類電話，請切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方阻絕詐騙，共同打擊犯罪，確保你我財產安全。

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