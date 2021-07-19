女深夜機車拋錨佳冬戰備跑道　警聯絡機車行載她回家

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員洪偉峻護送沈女平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

沈姓女子騎乘老舊機車潮州訪友，深夜時分回程途經佳冬鄉戰備跑道拋錨，附近沒有住宅及店家可提供協助，撥110求助，枋寮警方獲報趕往協助，擔心安危，在其後方開啟警示燈提醒用路人避開，確保安全，並載她安全返家，警方貼心的服務，讓她感到很窩心。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員洪偉峻日前執行巡邏勤務時接獲報案，指騎乘機車於佳冬戰備道拋錨，協要協助。警方到場，發現一名女子騎乘普重機拋錨在路旁，由於該處為交通樞紐，且路旁未有照明設備，警方擔心女子安危，隨即在其後方開啟警示燈提醒用路人避開，確保安全。

經警方了解，沈姓女子住枋寮鄉北勢寮，騎乘的老舊機車到潮州訪友，回家途中發生故障，由於已是深夜，拋錨地點附近也未有住宅及店家可提供協助，不知如何是好，才想到撥打110報案請求協助；警方立即主動協助沈女聯絡當地機車行至拋錨地點載運到機車行修理，並載她安全返家，讓她靦腆地不斷感謝警方協助幫忙。

分局長簡彥匡肯定東海派出所同仁主動積極協助民眾，警察工作不僅要打擊犯罪、維護治安、維護交通秩序，亦需要關懷須幫助之民眾，另呼籲如有遭遇困難，可直接向警方求助或撥打「110」專線，以展現警察「為民服務」的精神。

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