6輛載蝦車分批送貨變11人群聚　最高可罰330萬「瞎忙一場」

▲民眾PO文檢舉多部載蝦車在空地群聚。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方根據民眾檢舉大溪區仁和路一處空地聚眾情事，到場發現為載運蝦子車輛於空地進行分批運送作業，現場至少有6部大小車輛共有11人，並發現其中1名未戴口罩，已違反室外10人以上群聚等規定，因此依違反依傳染疾病防治法函請衛生局裁罰，若依最高可處分可罰330萬，那可就「蝦」忙一場。

▲11民眾群聚在車上進行分蝦作業。（圖／記者楊熾興翻攝）

大溪警分局表示，警方於18日下午發現民眾於臉書po文，有民眾於仁和路郵局一處空地聚眾情事，照片至少超過6部車輛車聚，立即派警力到場，發現多部載運蝦子貨車於空地作業，將南部運上的泰國蝦做分批運送販賣，現場共有11人其中1名未戴口罩，由於目前國內仍處於三級警戒期間，所有民眾應遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，避免出入人多擁擠的場所及多人群聚，外出也應全程佩戴口罩，維護自身及其他市民健康。

▲警方到場依防疫規製表移送裁罰。（圖／記者楊熾興翻攝）

由於這批載蝦分送人員已違反室外10人以上群聚等規定，因此警方依違反傳染疾病防治法第37條規定，依法可處6萬元以上30萬元以下罰款，將製表後將11人函請衛生局裁罰。

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