LIVE／726「提早宣布降級」有望？　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日上午召開擴大防疫會議，會中衛福部長陳時中表示，疫情已近降二級標準。昨（19）他也說，愈早宣布降級，各界就能提早做好準備。至於相關規畫與期程，有待今天指揮中心記者會進一步說明。

新冠肺炎疫情爆發社區感染，全國5月19日升三級警戒至今逾兩個月，近期新增個案穩定回到兩位數，防疫警戒有望降級。陳時中昨說，降級必須平衡防疫強度與防疫疲乏，如果下周突然有小型群聚，可能就會「緩坡式」降級；反之，若下週確診個案依樣少，強度可能就會適時鬆綁，「坦白講那時強制太強也限制不住」，近期已著手研擬相關措施。

「如果能完全清零全民應該都很高興，但還是不以清零為目標。」陳時中表示，目前指揮中心也針對各單位訂定相關指引，讓各主管單位執行單位或執行業務人員，都開始對於防疫的措施能更有正確的概念，只要指引訂出、醫療量能也足夠，就是考慮要不要降級的重要因素。

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國人關心內用解禁，陳時中坦言「不可能再鬆了」，應該就是依照先前微解封訂出的餐飲業防疫管理措施，開放餐飲場所在符合隔板、維持1.5公尺的社交距離或者梅花座等前提下內用，但開放到什麼程度，就由地方政府自行訂定，「大家都把口罩free，抱在一起吃飯喝酒，還要等一段時間。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）