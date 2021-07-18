民雄附幼擴建教室暨社區共讀站　已舊地名「打貓」為設計意象

▲民雄國小附設幼兒園擴建教室暨社區共讀站新建取當地打貓為建築意象。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府爭取4566萬元前瞻建設經費新建民雄國小附設幼兒園教室大樓和社區共讀站，縣長翁章梁和立委陳明文17日由民雄鄉長何嘉恒陪同視察建設進度。這楝以民雄昔日地名「打貓」為意象、極具地方特色的建築，空間設計寬敞舒適，帶有地方情感，7月底就可以完工，提供民雄市中心的小小朋友優質的學習環境。

民雄國小附幼地處民雄鄉行政中心及交通樞紐，鄰近又有工業區和多所大專院校，就業人口多，生活機能高，招生率穩定，不受少子化影響，是民雄鄉幼兒教育重要推手，隨著幼兒教育向下扎根，班級數增加，現有幼兒活動空間受限，校舍已不敷使用，影響學童上課品質。

縣府向教育部爭取前瞻基礎建設計畫含自籌款及改造經費約4,566萬元，由黃宜清建築師事務所規劃設計監造，臻輊營造有限公司承攬，109年2月動工，預計110年7月底完工。

新建教室大樓為三層樓RC結構物，樓地板面積334坪，增加3歲到學齡前5歲幼兒5班150人，2歲到3歲幼幼班1班16人，1-2樓擴建6間幼兒園教室，3樓設置1間社區共讀站，完工後將提供更優質的幼兒學習環境，以及學童、社區居民嶄新的閱讀空間和休閒閱讀的好去處。

民雄舊名「打貓」，整體規劃以地名為設計發想，主體建築以貓為主題，增添童趣、可愛及活潑氣息，建構校園獨特的場所印象。國內貓型校園建築相當罕見，全台第一楝貓型幼兒園在「嘉」，一定能吸引幼童快樂「上學趣」。





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