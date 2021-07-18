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嘉義縣登記打疫苗近4萬人　夜打搭配7場大型接種站

▲第7波開打！嘉義縣4萬人登記。（圖／嘉義縣政府提供）

▲第7波開打！嘉義縣4萬人登記。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國疫苗接種轉登記制，截至15日嘉義縣意願登記人數達39868人，分別為AZ疫苗1325人、莫德納疫苗23029人、AZ加莫德納疫苗共計15514人，登記接種人數共13604人，16日至22日間共開設66場接種站應。

▲第7波開打！嘉義縣4萬人登記。（圖／嘉義縣政府提供）

此次為便利上班族，同步開設35場夜診，16日施打首日以民雄1197人最多，衛生局針對登記600人以上場次，開設水上、新港、民雄、朴子、竹崎、太保南新等7場大型接種站。

翁章梁表示，嘉義縣針對65歲以上接種服務，共開設6波大型接種站，獨創的快打車，也發揮最大效益，此外也提供到宅、村里巡迴設站，服務總人數高達64157人，65歲以上接種率達62.42%，若非受限於疫苗數量，將可衝出更好的涵蓋率；16日起全面改採預約登記制，18歲以上皆可預約接種，不習慣3C操作的鄉親，可到衛生所、藥局、超商預約。

▲第7波開打！嘉義縣4萬人登記。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示， 16日起全縣18鄉鎮都設有接種點，因應上班族需求，特規劃假日場及夜間接種站；提醒18歲以上民眾，趕快上「疫苗施打意願登記與預約系統」預約，須先完成意願登記後選擇疫苗類型，待接到簡訊通知後再進行預約接種；尚未收到簡訊的民眾，會於後續媒合預約疫苗後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

▲第7波開打！嘉義縣4萬人登記。（圖／嘉義縣政府提供）嘉義縣第6波疫苗接種，開放65至70歲民眾 ，嘉義縣共開設29場次火力全開，莫德納疫苗人氣高接種踴躍，15日疫苗全數用罄，服務總人數高達26552人，65歲以上接種率已達62.42%。

▲第7波開打！嘉義縣4萬人登記。（圖／嘉義縣政府提供）

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