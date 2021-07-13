大型接種站階段性任務達成　嘉義市疫苗預約改洽1922

▲嘉義市第四、五波大型接種站任務圓滿完成 ，市府團隊向醫護團隊致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市7/9-7/11於港坪體育館、北興國中展開第四、五波長者疫苗接種，也表示市府大型接種站將暫告一段落，接下來由中央疫苗接種預約平台系統及相關措施銜接。市長黃敏惠至港坪體育館、北興國中關心接種情形，特別感謝陽明醫護團隊、聖馬爾定醫護團隊以及市府團隊的用心與努力。嘉市府自6/15開始第一波到今天第五波共計12天，這五波服務了共2萬多位長者接種疫苗，守護市民健康。

▲嘉義市長黃敏惠視察大型接種站。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠提到，因疫苗不足，但只有透過接種疫苗，才能讓社會有群體免疫力，階段性任務完成，呼籲市民朋友至1922預約接種平台登記，大家一起努力共同防疫。

▲嘉義市第四、五波大型接種站圓滿完成 階段性疫苗施打任務（圖／記者翁伊森翻攝）

「疫苗覆蓋率高低，將是未來能否恢復正常生活的重要考量之一」。嘉義市希望提升族群覆蓋率，但嘉義市分配到的疫苗量又非常少，所以嘉義市及醫療團隊在針筒選用以及人員抽取針劑的操作上，都規劃的非常審慎且不斷精進，讓每罐疫苗能發揮最大效益，不浪費每一滴疫苗，讓有限的疫苗量可以施打在更多民眾身上。

依據關鍵評論網站引用截至7月5日的衛福部資料顯示，嘉義市AZ疫苗使用率才能突破100%，為114.8%是全台最高，而莫德納疫苗使用率46%為全台第二(本島第一)，關鍵評論網站引用衛福部資料也顯示，截至7月5日，疫苗接種率(也就是覆蓋率)為15.4%，為本島第二名，疫苗預估剩餘量是全台剩最少的，僅17.5%，表示嘉義市的疫苗接種策略已經達到打得又快又廣的效果，嘉義市早已經準備好了，規劃完善的疫苗接種場域以及最優秀的醫療團隊，疫苗一到我們就可以用最快最廣的方式給市民接種，再次呼籲中央，請多撥補疫苗給嘉義市，讓民眾安心接種。

市府衛生局提醒市民，中央未來疫苗撥補量將會依據意願登記量估算，請市民朋友從今天起到7/12(一)下午5時前，趕快到中央疫苗接種預約平台做意願登記，保障你我的接種權益。中央1922.gov.tw預約平台，共分兩階段；第一階段是「意願登記」、第二階段則是「預約接種」登錄。首先，在第一階段，民眾請先上網填寫意願，必須登錄身分證字號、健保卡卡號，還有一支可以聯繫的手機號碼，可以自由選擇在何地施打疫苗及選擇疫苗種類。未來在疫苗到貨後，1922系統平台會按疫苗分配情形以簡訊通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行「第二階段預約接種登記」。

第一波1922預約接種平台「意願登記」資訊：

一、截止時間：110年7月12日下午5點。

二、意願登記對象：

(一)第9類—高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患。

(二)第6、8、10類—50歲以上 (民國60年(含)以前出生)民眾。

三、中央「COVID-19公費疫苗預約平台」連結查詢處：

(一)中央公費疫苗預約平台網址 https://1922.gov.tw/

(二)愛嘉義APP：下載點 https://reurl.cc/gWNYxQ 與https://reurl.cc/bXemq3

(三)嘉義市府網站疫情專區https://www.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4373

(四)嘉義市衛生局網站COVID-19疫苗專區https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501



第四、五波(65歲以上)長者疫苗7/9-7/11接種統計：

7月9日：預約3194人，實際施打2930人，施打率91.73%。

7月10日：預約3186人，實際施打2924人，施打率91.78%。

7月11日：預約4332人，實際施打4186人，施打率96.63%。

累計三日總計預約人數10712人、實際施打10040人，總計施打率93.73%。

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